Çilez: Yeni Anayasa İçin Harekete Geçme Zamanı

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, toplumun tüm kesimlerini kapsayan yeni bir anayasayı TBMM'nin yapabileceğini belirterek, "Tüm partiler aslında bunu söylüyor. Artık söylem zamanı değil, harekete geçme zamanı." dedi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs 1960 askeri darbesini lanetleyerek, millet iradesine el uzatanları ve darbeci zihniyetleri kınadı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na değinen Çilez, "CHP'nin kendi içerisinde kendisine bir darbe yaptığına da hep birlikte şahit olduk." dedi.

Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesinden yana olduklarını vurgulayan Çilez, "O yüzden diyoruz ki yeni, sivil, kapsayıcı, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anayasayı Meclis olarak başarabiliriz. Tüm partiler aslında bunu söylüyor. Artık söylem zamanı değil, harekete geçme zamanı." diye konuştu.