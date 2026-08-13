Cilvegözünde Rekor Geçiş - Son Dakika
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Cilvegözünde Rekor Geçiş

Cilvegözünde Rekor Geçiş
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Bakan Bolat, 398 tırın Cilvegözü'nden Suudi Arabistan'a geçiş yaptığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir günde 398 tırın Cilvegözü'nden transit geçişle Suudi Arabistan'a gittiğini ve bu rakamın bir rekor olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Polat, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi. İlk olarak Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bulunan tır parkının açılışını gerçekleştiren Bakan Bolat, buradan Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geçti. Temasları esnasında brifing alan Bakan Bolat, daha sonra basın açıklaması yaptı. Suriye ile ticaretin yılın ilk 7 ayında geçen yıla göre yüzde 16 arttığını söyleyen Bakan Bolat, "14 yıl büyük acılar, büyük yıkımlar yaşandı ancak Allah'ın ikram ettiği zaferle Suriye'de güzel gelişmeler oldu. Suriye halkı inşallah daha güzel gelişmeleri de görecektir. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti, hükümeti ve milleti olarak Suriyeli kardeşlerimize yardımcı olduk ve onların esenliği için büyük fedakarlıklarla gerekeni yaptık. Türkiye ve Suriye ilişkileri hızla gelişiyor. Geçen yıl ticaretimiz yüzde 45 oranında arttı, bu sene de ilk 7 ayda yüzde 16 oranında arttı. Ticaret artıp, ekonomik ilişkiler geliştikçe ülkelerin ve halkların refahı da artacaktır" dedi.

"Dün 398 tır transit geçiş ile Suudi Arabistan'a gitmek içim Cilvegözü'nü kullanmış ve bu da rekor bir rakam"

Körfez'de yaşanan savaşla birlikte Türkiye ve Suriye'nin içinde bulunduğu bölgenin öneminin ortaya çıktığını ifade eden Bakan Bolat, 12 Ağustos'ta 398 tırın Cilvegözü'nden transit geçişle Suudi Arabistan'a gittiğini belirtti. Bolat, "Türkiye, Suriye ve Irak üzerinden bütün Körfez'e uzanan uluslararası ticaret koridorları yeniden canlanmış oluyor. 6 ay süren Körfez harbi göstermiştir ki Orta Doğu, Körfez coğrafyasında Suriye ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge ulaşım, ticaret, transit ticaret ve enerji koridorları hayati önem taşıyor. Bölge ülkeleriyle Türkiye Cumhuriyeti olarak anlaşmalar yapılıyor. İnşallah dünyaya açılan uluslararası geçiş yolları her iki ülkeden, Irak'tan ve diğer Körfez ülkelerinden geçmiş olacak. Cilvegözü'nden günlük geçen araç sayısı, giren ve çıkan olmak üzere bin 500 araca çıktı. 15 Nisan'da Suudi Arabistan hükümetiyle yaptığımız anlaşma gereği transit geçiş için şoförlerimize vize verilmeye başlandı, tam 13 yıl sonra. Dün 398 tır transit geçiş için Cilvegözü'nü kullanmış ve bu da rekor bir rakam" dedi.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ağustos, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Politika Cilvegözünde Rekor Geçiş - Son Dakika

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