Çin, ABD'den 200 Boeing Uçağı Sipariş Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, ABD'den 200 Boeing Uçağı Sipariş Etti

20.05.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Trump'ın Pekin ziyareti sırasında 200 Boeing uçağı satın almayı kabul etti.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta ülkeye yaptığı ziyaret sırasında "Çin, 200 adet Boeing uçak sipariş edecek" açıklamasını doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Pekin ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile siyasi ve ekonomik alanlarda birçok konuda uzlaşmaya vardı. Görüşme kapsamında Çin'in 200 Boeing uçağı satın almayı kabul ettiğini açıklayan Trump'ın sözlerine Pekin yönetiminden de doğrulama geldi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'den 200 Boeing uçağı satın alınacağı belirtilerek, "Anlaşmaya göre ABD, uçak motoru parçaları ve bileşenleri için Çin'e tedarik garantisi sağlayacak. İki taraf ayrıca ekim ayında varılan gümrük vergisi ateşkesinin uzatılması için çalışacak ve her biri 30 milyar dolar veya daha fazla değerdeki ürünlerde gümrük vergisi indirimleri sağlamayı hedefleyecek" denildi.

Açıklamanın Çinli lider Xi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü sırada yapılması dikkat çekti.

Trump açıklamıştı

Trump, 15 Mayıs'ta Çin Devlet Başkanı Xi'nin üst düzey görüşme sırasında 200 adet Boeing uçağı sipariş etmek istediğini söylemişti. Trump, Çin ile uçak anlaşmasının Boeing'in beklentilerini aştığını söyleyerek, "Bugün kabul ettiği şeylerden biri de 200 uçak sipariş edecek olmaları. Bu büyük bir olay. 200 büyük uçak. Bu çok fazla istihdam demek. Boeing 150 istiyordu, o 200 verdi" demişti. Trump, anlaşmanın teslimat takvimi ve uçak modellerine ilişkin ayrıntı vermedi.

Boeing'den yapılan açıklamada ise, "Çin pazarının Boeing uçak siparişlerine yeniden açılması yönünde çok başarılı bir ziyaret gerçekleştirildi. İlk aşamada 200 uçaklık bir taahhüt alındı ve bunun ardından ek siparişlerin gelmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. - PEKİN

Kaynak: İHA

Havacılık, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin, ABD'den 200 Boeing Uçağı Sipariş Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:36
Tedesco, Almanya’yı karıştırdı
Tedesco, Almanya'yı karıştırdı
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:48:39. #7.13#
SON DAKİKA: Çin, ABD'den 200 Boeing Uçağı Sipariş Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.