Çin Askeri Sözcüsü: ABD Ukrayna'daki Biyolojik Laboratuvarlarına Açıklama Getirmeli - Son Dakika
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Çin Askeri Sözcüsü: ABD Ukrayna'daki Biyolojik Laboratuvarlarına Açıklama Getirmeli

25.03.2022 11:08
Çin Askeri Sözcüsü: ABD Ukrayna'daki Biyolojik Laboratuvarlarına Açıklama Getirmeli

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) — Çin Ulusal Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian, Ukrayna'da ABD'ye ait biyolojik araştırma laboratuvarları hakkındaki haberlere önem verdiğini belirterek biyolojik silahların kitle imha silahları olduğunu ve biyolojik askeri faaliyetler hakkındaki her türlü bilginin uluslararası toplumun yakın ilgisini hak ettiğini söyledi. Açık kaynakalara göre, Ukrayna'da ABD Savunma Bakanlığı'nın emri altında faaliyet gösteren […]

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) — Çin Ulusal Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian, Ukrayna'da ABD'ye ait biyolojik araştırma laboratuvarları hakkındaki haberlere önem verdiğini belirterek biyolojik silahların kitle imha silahları olduğunu ve biyolojik askeri faaliyetler hakkındaki her türlü bilginin uluslararası toplumun yakın ilgisini hak ettiğini söyledi.

Açık kaynakalara göre, Ukrayna'da ABD Savunma Bakanlığı'nın emri altında faaliyet gösteren onlarca biyolojik araştırma laboratuvarı mevcuttu. Wu, şeffaflığın olmayışı ve başka hususların yanı sıra yadsınamaz güvenlik risklerinin de bu laboratuvarların geniş endişe uyandırmasının altında yatan önemli sebepler olduğunun altını çizdi.

Wu, ABD tarafının açık, şeffaf ve sorumlu bir tavır takınarak ABD içindeki ve dışındaki biyolojik askeri faaliyetleri hakkında tam bir hesap vermeye ve kendisini çok taraflı doğrulamaya tabi tutmaya çağrıldığını kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Çin Askeri Sözcüsü: ABD Ukrayna'daki Biyolojik Laboratuvarlarına Açıklama Getirmeli - Son Dakika


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