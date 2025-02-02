Çin'den Trump'a Yanıt: Fentanil Amerika'nın Sorunu - Son Dakika
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Politika

Çin'den Trump'a Yanıt: Fentanil Amerika'nın Sorunu

ABD, Çin'den ithalata ek gümrük vergisi getirirken, Çin yanıtında fentanilin Amerika'nın sorunu olduğunu belirtti.

02.02.2025 11:26
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Çin Dışişleri Bakanlığı, "Bu karar yabancıların ve fentanil de dahil olmak üzere vatandaşlarımızı öldüren ölümcül uyuşturucuların oluşturduğu büyük tehdit karşısında alınmıştır" diyerek Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesine yönelik kararnameyi imzalayan ABD Başkanı Donald Trump'a, "Fentanil Amerika'nın sorunudur" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı. Alınan kararla birlikte Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi, Kanada'dan ithal edilen enerji ürünlerine ise yüzde 10'luk daha düşük bir tarife uygulanacağı aktarıldı. Açıklamasında, "Bu karar, yasa dışı yabancıların ve fentanil de dahil olmak üzere vatandaşlarımızı öldüren ölümcül uyuşturucuların oluşturduğu büyük tehdit karşısında Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında alınmıştır" diyen Trump'a yanıt ise Çin'den geldi. Trump yönetiminin vergi kararının kınandığı Çin hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin bu karara Dünya Ticaret Örgütü nezdinde itiraz edeceği ve karara "karşı önlemler" alınacağı kaydedildi.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Trump'ın hamlesinin uluslararası ticaret kurallarını "ciddi bir şekilde ihlal ettiğini" belirtilerek ABD'ye "samimi bir diyaloğa girmeye ve iş birliğini güçlendirmeye" çağrısı yapıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise, Trump'ın açıklamasına atıfta bulunarak "Fentanil Amerika'nın sorunudur" ifadelerini kullandı. Açıklamada, "Çin tarafı ABD ile narkotik karşıtı kapsamlı bir iş birliği yürütmüş ve kayda değer sonuçlar elde etmiştir" denildi. - PEKİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çin'den Trump'a Yanıt: Fentanil Amerika'nın Sorunu - Son Dakika

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