Çin Devlet Başkanı Jinping'den Çin-Pasifik ada ülkeleri işbirliği açıklaması

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İkinci Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde yayınladığı mesajında Çin'in daima Pasifik ada ülkelerinin iyi dostu, iyi kardeşi ve iyi ortağı olduğunu vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bugün İkinci Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Jinping açıklamada, Çin ile Pasifik ada ülkeleri arasındaki dostluğun uzun geçmişe sahip olduğunu hatırlattı. Jinping, son yıllarda Çin ve Pasifik ada ülkelerinin karşılıklı saygı içinde ortak kalkınmaya dayalı kapsamlı stratejik ortaklık ilişkisini sürekli ilerlettiğini ve zengin sonuçlar elde ettiğini, iki tarafın Güney-Güney işbirliği ve karşılıklı yarara dayalı ortak kazanç bakımından bir örnek oluşturduğunu belirtti.

Çin'in daima büyük ve küçük ülkelerin eşit olmasında ısrar ettiğini, uluslararası durum nasıl değişirse değişsin Çin'in daima Pasifik ada ülkelerinin iyi dostu, iyi kardeşi ve iyi ortağı olduğunu vurgulayan Jinping, Ekim 2021'de, Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı mekanizmasının resmen kurularak, Çin ve Pasifik ada ülkelerinin diyalogu yoğunlaştırması, karşılıklı güveni artırması ve işbirliğini ilerletmesi için önemli yeni bir platform sunduğunu dile getirdi.

Asya-Pasifik bölgesindeki barış ve istikrarın korunması ile çeşitli ülkelerin ortak refahının ilerletilmesinin bölgedeki halkların ortak ümidi ve bölgedeki ülkelerin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Jinping, Çin'in Pasifik ada ülkeleriyle birlikte daha sıkı kader ortaklığını oluşturmak için ortak çaba harcayacağını ifade etti. - PEKİN