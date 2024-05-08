Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Sırbistan'a geldi - Son Dakika
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Politika

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Sırbistan'a geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Sırbistan\'a geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Sırbistan'a gelerek Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından karşılandı. Şi'nin ziyareti sırasında Sırbistan polisi yoğun güvenlik önlemleri aldı. Şi, ziyaretinin başlangıç tarihini, NATO'nun Kosova müdahalesi sırasında Çin Büyükelçiliğinin bombalanmasının 25. yıldönümü olarak seçti. Şi, Sırp gazetesi için yazdığı makalede, Çin Büyükelçiliğinin vurulmasını asla unutmayacaklarını belirtti.

08.05.2024 01:16
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Sırbistan'a geldi. Şi, Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından karşılandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan, havalimanında Vucic ile birlikte Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic, Başbakan Milos Vucevic, Parlamento Başkanı Ana Brnabic, Dışişleri Bakanı Marko Djuric ve eski Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic'in de yer aldığı heyet tarafından karşılandı.

Belgrad'a inişinden sonra yaptığı açıklamada Xi, "Çin ve Sırbistan, ortak temel çıkarları ve büyük endişelerine ilişkin konularda birbirlerine sağlam bir destek sağlamıştır. Uluslararası adalet ve doğruluğu birlikte destekledik ve dünyada barış ve kalkınmanın teşvik edilmesine birlikte katkı sağladık" dedi.

Şi'nin iki günlük ziyareti sebebiyle Sırbistan polisi yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sırbistan basını, Şi ve beraberindeki heyetin korunması için 3400 polisin görev yapacağını yazdı. Şi'nin Sırbistan'daki temaslarının ardından Macaristan'a geçmesi bekleniyor.

Ziyaret tarihiyle mesaj verdi

Şi'nin Sırbistan ziyaretinin başlangıç tarihi olarak, NATO'nun Kosova müdahalesi çerçevesinde Belgrad'daki Çin Büyükelçiliğini bombalamasının 25. yıldönümünü tercih etmesi dikkat çekti.

Çin Devlet Başkanı Şi, Amerikan jetlerinin 7 Mayıs 1999'da gerçekleştirdiği ve 3 Çin vatandaşının ölümüne neden olan eyleme ilişkin olarak Sırp "Politika" gazetesi için kaleme aldığı makalede Çin'in Yugoslavya'daki Büyükelçiliğinin vurulmasını asla unutmayacağını yazdı.

Bugün yayınlanan makalesinde Şi, "25 sene önce bugün NATO, Yugoslavya'daki Çin Büyükelçiliğini pervasızca bombalayarak üç Çinli gazeteciyi öldürmüştü. Bunu asla unutmamalıyız. Kanımızla pekiştirilmiş Çin-Sırp dostluğu, halklarımızın ortak hafızasında yaşayacak" diye yazdı. - BELGRAD

Kaynak: İHA

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