Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 5 yıl aradan sonra Fransa'ya geldi - Son Dakika
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Politika

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 5 yıl aradan sonra Fransa'ya geldi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 5 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa'yı ziyaret etti. Xi, Fransa'nın başkenti Paris'te karşılandı ve Çin'in dostluğunu pekiştirmek, güveni artırmak ve iş birliğini derinleştirmek için hazır olduğunu belirtti. Xi Jinping, Fransa'nın ardından Sırbistan ve Macaristan'ı ziyaret edecek.

05.05.2024 17:44
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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 5 yıl aradan sonra çıktığı ilk Avrupa turu kapsamında Fransa'ya geldi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 5 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa'yı ziyaret etti. Xi, Avrupa turunun ilk ayağı olan Fransa'nın başkenti Paris'teki Orly Havalimanı'nda Fransa Başbakanı Gabriel Attal tarafından karşılandı. Xi, yaptığı açıklamada, Çin'in geleneksel dostluğu pekiştirmeye, karşılıklı olarak güven arttırmaya, stratejik fikir birliği inşa etmeye ve Fransa ile çeşitli alanlarda değişim ve iş birliğini derinleştirmeye hazır olduğunu aktardı.

Xi, yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşecek.

Xi Jinping, Fransa'nın ardından Sırbistan ve Macaristan'ı ziyaret edecek. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 5 yıl aradan sonra Fransa'ya geldi - Son Dakika

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