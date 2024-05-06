Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa'da Macron ve von der Leyen ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa'da Macron ve von der Leyen ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa'daki temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı, Avrupa ile dengeli ticaret ve insan hakları gibi konular ele alındı. Macron, adil kurallar çağrısında bulunurken, von der Leyen Çin yapımı elektrikli araçlar ve çelikten kaynaklanan haksız rekabeti kabul etmeyeceğini vurguladı. Xi ise Çin'in aşırı kapasite problemi olmadığını belirterek, ticari anlaşmazlıkların gümrük vergilerinde artışlara yol açabileceğini ifade etti.

06.05.2024 22:26  Güncelleme: 22:46
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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa'daki temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 5 yıl aradan sonra çıktığı ilk Avrupa turunda temaslarına devam ediyor. Xi, Avrupa'nın ilk durağı olan Fransa'nın başkenti Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna- Rusya savaşı, Avrupa ile dengeli ticaret ve insan hakları gibi konular ele alındı.

Macron, Avrupa Birliği'nin ekonomisini ve güvenliğini korumak için "cesur kararlar almaktan çekinmeyeceğini" belirterek, ticari ilişkilerde "adil kurallar" çağrısında bulundu. Macron, ayrıca Ukrayna-Rusya savaşında daha "kesin" bir koordinasyon çağrısında bulundu.

Von der Leyen ise, daha önce Avrupa'nın devlet sübvansiyonlarıyla üretilen Çin yapımı elektrikli araçlar ve çelikten kaynaklanan "haksız rekabeti" kabul edemeyeceğini vurguladı. Von der Leyen, ayrıca Çin'in Rusya'nın nükleer tehditlerini hafifletme konusunda bir rol oynayabileceğine inandığını belirtti

Xi, Çin'in "aşırı kapasite problemi" olmadığını ifade ederek, "enerji sanayisinin global arzı artırarak global enflasyon baskısını hafiflettiğini" belirtti. Artan ticari anlaşmazlıkların gümrük vergilerinde artışlara yol açabileceğini ifade eden Xi, Avrupa Birliği'nin son aylarda özellikle elektrikli araçlar olmak üzere birçok sektörde Çin'e yönelik devlet sübvansiyonlarına dair soruşturmaları arttırdığını vurguladı. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa'da Macron ve von der Leyen ile görüştü - Son Dakika

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