Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ukrayna'daki savaşın barışçıl şekilde sona ermesini destekleyeceğini belirtti - Son Dakika
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Politika

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ukrayna'daki savaşın barışçıl şekilde sona ermesini destekleyeceğini belirtti

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmede, Çin'in Ukrayna'daki savaşın uluslararası hukuk normlarına uygun ve barışçıl şekilde sona ermesini destekleyeceğini umduğunu belirtti. Duda, Xi'nin barış istediğini ve barışçıl kalkınma isteyen bir devlet olduğunu söylediğini ifade etti. Ayrıca, ziyaret sırasında Çin'in Polonya vatandaşlarına 15 günlük vize muafiyeti uygulamasının başladığı da açıklandı.

24.06.2024 20:05
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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Çin'in Ukrayna'daki savaşın uluslararası hukuk normlarına uygun ve barışçıl şekilde sona ermesini destekleyeceğini umduğunu belirterek, "Başkan Xi Jinping görüşmemiz esnasında Çin'in barış istediğini, barışçıl kalkınma isteyen bir devlet olduğunu söyledi" dedi.

Resmi ziyaret çerçevesinde Çin'de bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Xi tarafından resmi törenle karşılanan Duda, Xi ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Dört saat süren görüşmelerde diplomasi, güvenlik ve ticari konular ele alındı. Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Duda, Polonya ile Çin'in oldukça iyi diplomatik ve siyasi ilişkilere, kişiler arası karşılıklı saygıya dayalı oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu dile getirdi.

Polonya ve Çin arasında 5 anlaşma imzalandı

Xi'nin kendisini "Dostum" olarak adlandırıyor olmasından son derece memnuniyet duyduğunu ifade eden Duda, Çin ile teknoloji, tarım, bilim ve gıda maddelerinin ihracatına ilişkin 5 uluslararası anlaşma imzaladıklarını bildirdi. Görüşme esnasında Rusya-Ukrayna savaşı, Belaruslu görevlilerin Polonya sınırında oluşturduğu baskı ve Polonya sınırındaki hibrit saldırılara ilişkin olarak Xi'nin detaylı şekilde bilgilendirildiğini belirten Duda, "Başkan'a dünyada ve Avrupa'da güvenliğe ilişkin bakış açımızı, Polonya olarak algıladığımız tüm tehditlere ilişkin görüşümüzü ve barışın çok gerekli olduğunu ifade ettim" dedi.

Çin'in Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının uluslararası hukuk normlarına uygun ve barışçıl şekilde sona ermesini destekleyeceğini umduğunu dile getiren Duda, "Başkan Xi Jinping görüşmemiz esnasında birkaç kere Çin'in barış istediğini, barışçıl kalkınma isteyen bir devlet olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Çin'den Polonya'ya 15 günlük vize muafiyeti

Cumhurbaşkanı Duda'nın ziyareti esnasında Çin'in Polonya vatandaşlarına 15 günlük seyahatleri kapsamında vize uygulamasını kaldırdığı da bildirildi. - PEKİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ukrayna'daki savaşın barışçıl şekilde sona ermesini destekleyeceğini belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Ukrayna'daki savaşın barışçıl şekilde sona ermesini destekleyeceğini belirtti - Son Dakika
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