Çin Dışişleri Bakanı: Afganistan, Uluslararası Toplumdan Dışlanmamalı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı: Afganistan, Uluslararası Toplumdan Dışlanmamalı

01.04.2022 17:46
Çin Dışişleri Bakanı: Afganistan, Uluslararası Toplumdan Dışlanmamalı

HEFEI, 1 Nisan (Xinhua) — Wang bu açıklamasını, Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Tunxi bölgesindeki Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncüsüne ve Afgan geçici hükümeti ile komşu ülkeler arasındaki ilk dışişleri bakanları toplantısına başkanlık ettikten sonra düzenlenen basın toplantısında yaptı. Wang, diplomatik tanınmanın Afgan geçici hükümetinin büyük bir endişesi ve uluslararası toplumun da […]

HEFEI, 1 Nisan (Xinhua) — Wang bu açıklamasını, Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Tunxi bölgesindeki Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncüsüne ve Afgan geçici hükümeti ile komşu ülkeler arasındaki ilk dışişleri bakanları toplantısına başkanlık ettikten sonra düzenlenen basın toplantısında yaptı.

Wang, diplomatik tanınmanın Afgan geçici hükümetinin büyük bir endişesi ve uluslararası toplumun da ortak bir endişesi olduğunu belirterek, Afganistan'ın uluslararası toplumdan dışlanmaması gerektiğini vurguladı.

Çin'in, Afgan geçici hükümetinin kuruluşundan bu yana istikrarın ve devlet yönetiminin korunmasında önemli çabalar sarf ettiğini ve kesin sonuçlar elde ettiğini gözlemlediğini söyleyen Wang, Afgan tarafının, kalkınmayı sağlama kararlılığını gösterdiğini, komşularından ve uluslararası toplumdan daha fazla anlayış ve destek kazanmaya istekli olduğunu ifade ettiğini ve uluslararası teatilere karşı olumlu bir tutum sergilediğini sözlerine ekledi.

Aralarında Afganistan'ın komşu ülkelerinin de bulunduğu uluslararası toplumun, Afgan geçici hükümetiyle ilgili hala birçok endişesi ve beklentisi olduğunu kaydeden Wang, geçici hükümetin ulusal uzlaşmayı teşvik etme, daha kapsayıcı bir hükümet kurma ve istihdam ve eğitimde kadın ve çocukların haklarını koruma konusunda daha fazla ilerleme kaydetmesinin umulduğunu söyledi.

Wang, özellikle uluslararası toplumun, geçici hükümetin terörle mücadelede daha sert bir tavır takınacağı ve bu kapsamda daha somut sonuçlar elde edeceği yönündeki umudunu da dile getirdi. Dışişleri Bakanı Wang, "Tüm tarafların endişeleri daha etkili bir şekilde ele alındığında, Afgan hükümetinin diplomatik olarak kuşkusuz tanınacağına inanıyoruz" dedi. Wang Çin'in, Afgan geçici hükümetinin istikrarlı adımlar atmasını ve doğru yönde somut çabalar sarf etmesini umduğunu da sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

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