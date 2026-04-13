Çin Heyeti CHP\'yi Ziyaret Etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de Çinli heyet ile işbirliği ve diyalog konularında görüşmeler yapıldı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Jin Xin ve beraberindeki heyet, CHP'yi ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Çinli heyet, parti genel merkezine gelerek CHP Dış İlişkiler ve Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan ile CHP İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Çin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Yüksel Mansur Kılınç ile bir araya geldi.

Görüşmede, CHP ile Çin Komünist Partisi arasındaki diyaloğun ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı temasların artırılması konuları ele alınırken, küresel ve bölgesel gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Yardımcısı Jin, ziyaret vesilesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Çin Halk Cumhuriyeti'ne davet etti.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 21:01:03. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.