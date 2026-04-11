Çin, İran'a Yeni Hava Savunma Sistemleri Gönderiyor - Son Dakika
Çin, İran'a Yeni Hava Savunma Sistemleri Gönderiyor

Çin, İran\'a Yeni Hava Savunma Sistemleri Gönderiyor
11.04.2026 12:47
CNN, Çin'in İran'a yeni hava savunma sistemleri göndermeye hazırlandığını bildirdi.

ABD merkezli CNN televizyonu, Çin'in önümüzdeki birkaç hafta içinde İran'a yeni hava savunma sistemleri göndermeye hazırlandığını aktardı.

ABD'li yayın kuruluşu CNN International kanalının 3 ABD istihbarat kaynağına dayandırdığı haberine göre Çin, önümüzdeki haftalarda İran'a yeni hava savunma sistemleri tedarik etmeye hazırlanıyor. ABD istihbaratı, ayrıca İran'ın ateşkesi önemli yabancı ortaklarının yardımıyla belirli silah sistemlerini yenilemek için bir fırsat olarak kullanıyor olabileceğini belirtiyor. Kaynaklardan ikisi, Çin'in menşeini gizlemek için sevkiyatı üçüncü ülkeler üzerinden yönlendirmeye çalıştığına dair işaretler olduğunu ifade etti. Kaynaklara göre Çin'in İran'a göndermeye hazırlandığı sistemler, MANPAD olarak bilinen omuzdan fırlatılan uçaksavar füze sistemlerini içeriyor. Kaynaklara göre Çinli şirketler, İran'a yaptırım uygulanan çift kullanımlı teknolojiyi satmaya devam ediyor ve bu teknoloji de İran'ın silah üretmeye ve navigasyon sistemlerini geliştirmeye devam etmesini sağlıyor.

MANPAD füze sistemleri, 5 haftalık savaş boyunca alçak uçuş yapan ABD askeri uçaklarına tehdit oluşturmuştu. Trump düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta İran üzerinde düşürülen ABD'ye ait F-15 savaş uçağının "omuzdan fırlatılan bir füze" ile vurulduğunu ima etmişti. İran ise detay vermeden uçağı vurmak için "yeni" bir hava savunma sistemi kullandığını açıklamıştı.

İran'ın hem Çin hem de Rusya ile uzun süredir devam eden askeri ve ekonomik ilişkileri bulunuyor. İran, Shaded insansız hava araçları göndererek Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına büyük ölçüde destek vermiş, yaptırım uygulanan petrolünün büyük bir kısmını da Çin'e satmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, İran, Cnn, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin, İran'a Yeni Hava Savunma Sistemleri Gönderiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Çin, İran'a Yeni Hava Savunma Sistemleri Gönderiyor - Son Dakika
