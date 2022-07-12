Çin savaş gemisi Tayvan kıyılarından geçti - Son Dakika
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Çin savaş gemisi Tayvan kıyılarından geçti

12.07.2022 14:23
Çin savaş gemisi Tayvan kıyılarından geçti

Çin donanmasına ait bir füze fırkateyni, Tayvan'ın doğusundaki Hualien şehrinin kıyılarından geçti.

Çin donanmasına ait bir füze fırkateyni, Tayvan'ın doğusundaki Hualien şehrinin kıyılarından geçti. Tayvan donanması tarafından Çin gemisinin geçişinin yakından takip edildiği belirtildi.

Çin donanmasını ait bir füze fırkateyni Tayvan'ın doğusunda bulunan Hualien şehrinin 10 deniz mili yakınından geçerek bölgede tedirginliğe neden oldu. Tayvan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Çin savaş gemisinin geçişinin hem donanma hem de sahil güvenlik tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

Öte yandan, Tayvanlı askeri kaynaklara göre, Tayvan'ın doğusunda sık sık görülen Çin gemilerinin sayısı, Haziran ayı sonlarında ve Temmuz ayı başlarında azaldı.

Dün de ABD donanmasına ait bir destroyerin Tayvan'ın doğusunda bulunan diğer bir şehir olan Taitung'un 45 deniz mili açıklarında kuzeyden güney yönüne doğru geçiş yaptığı kaydedildi. - TAİPEİ

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin savaş gemisi Tayvan kıyılarından geçti - Son Dakika

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