Çin Savunma Bakanı Fenghe: "Ne pahasına olursa olsun savaşacağız" - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanı Fenghe: "Ne pahasına olursa olsun savaşacağız"

12.06.2022 11:37
Çin Savunma Bakanı Fenghe: "Ne pahasına olursa olsun savaşacağız"

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ile 2 yıllık bir sürenin ardından görüşen Çin Savunma Bakanı Vey Fenghe, Tayvan ve Çin arasında devam eden gerilim hakkında, "Ne pahasına olursa olsun savaşacağız" dedi.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ile 2 yıllık bir sürenin ardından görüşen Çin Savunma Bakanı Vey Fenghe, Tayvan ve Çin arasında devam eden gerilim hakkında, "Ne pahasına olursa olsun savaşacağız" dedi.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Çin Savunma Bakanı Vey Fenghe Singapur'da bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 yılın ardından bir araya gelen iki bakan, Canberra ve Pekin arasındaki dondurulmuş diplomatik ilişkilerin yeniden başladığını gösterdi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Marles, görüşmeyi "samimi ve tam değişim" olarak tanımladı. Çin'in, Güney Çin Denizi üzerindeki bir Avustralya Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa müdahalesi de dahil olmak üzere Avustralya'yı ilgilendiren bir dizi sorunun görüşmede ele alındığını ifade eden Marles, "Bu, iki ülke arasındaki önemli bir görüşmeydi. İlk kritik adımdı. Avustralya ve Çin'in ilişkileri karmaşık ve tam da bu karmaşıklık nedeniyle şu anda diyalog içinde olmamız gerçekten önemli" dedi.

"Ne pahasına olursa olsun savaşacağız"

Tayvan konusunda açıklamalarda bulunan Fenghe, Çin'in Tayvan ile "barışçıl bir yeniden birleşme" aradığı yönündeki uzun süredir devam eden tutumunu yineledi. Pekin'in, Tayvan'ın bağımsızlığı için her türlü baskıyı "ezeceği" konusunda uyarılarda bulunan Fenghe, "Tayvan'ın bağımsızlığını sürdürmeye yönelik her türlü girişimi kararlılıkla ezeceğiz. Ne pahasına olursa olsun sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı. - SİNGAPUR

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Singapur, Tayvan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin Savunma Bakanı Fenghe: 'Ne pahasına olursa olsun savaşacağız' - Son Dakika

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