Çin ve Ermenistan Cumhurbaşkanları Diplomatik İlişkilerin 30. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) — Xi kutlama mesajında, Çin ve Ermenistan'ın geleneksel dost ortaklar olduğunu ve 30 yıl önce diplomatik ilişkilerinin kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin, siyasi karşılıklı güvenin derinleşmesiyle birlikte sağlam ve istikrarlı bir gelişme ivmesini koruduğunu, çeşitli işbirliği alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini ve kültürel ve halklar arası alışverişin gittikçe artarak daha yakınlaştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Xi, Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana iki halkın birbirine yardım ettiğini ve pandemiyle mücadelede el ele vermelerinin derin dostluklarının somut bir örneği olduğunu da belirtti.

Çin-Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirten Xi, iki ülke ve halklarının yararına olacak şekilde ikili ilişkilerde ve çok yönlü işbirliğinde daha fazla başarı elde etmek amacıyla diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünü bir fırsat olarak değerlendirmek için Cumhurbaşkanı Haçaturyan ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti. Haçaturyan da mesajında, Ermenistan ve Çin'in, 30 yıl önce diplomatik ilişkilerinin kurulmasından bu yana çeşitli alanlardaki işbirliklerinin büyük sonuçlar verdiğini gördüğünü ve Ermeni tarafının Çin'in kalkınmasına ve ilerlemesine ve dünya sahnesindeki rolüne büyük önem verdiğini bildirdi. Haçaturyan, Ermenistan ile Çin arasındaki dostane işbirliği ilişkilerinde, halklarının yararına sürekli ve istikrarlı bir gelişme sağlamak için Xi ile birlikte çalışmak istediğini sözlerine ekledi.