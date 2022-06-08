Çin ve Rusya, veto hakkı kullanımı nedeniyle ilk kez BM Genel kuruluna hesap verdi - Son Dakika
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Çin ve Rusya, veto hakkı kullanımı nedeniyle ilk kez BM Genel kuruluna hesap verdi

08.06.2022 22:24
Çin ve Rusya, veto hakkı kullanımı nedeniyle ilk kez BM Genel kuruluna hesap verdi

Çin ve Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etmeleri nedeniyle BM Genel Kurulu'nda ilk kez hesap verdi.

Çin ve Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etmeleri nedeniyle BM Genel Kurulu'nda ilk kez hesap verdi.

Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye uzun menzilli ve balistik füze denemeleri için yeni yaptırımlar getirilmesi çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını veto etmeleri nedeniyle BM Genel Kurulu'nda ilk kez hesap verdi. Hem Çin hem de Rusya'dan temsilciler yaptıkları açıklamalarda, ABD'yi sorumlu tutan ifadelerde bulundu.

"ABD tarafı Kuzey Kore'nin olumlu girişimlerine karşılık vermedi"

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore 2018'de nükleer silahlardan arındırma önlemleri aldığından beri, ABD tarafı Kuzey Kore'nin olumlu girişimlerine karşılık vermedi ve Kuzey Kore'nin meşru ve makul endişelerini ele almadı. Sorunu çözmek için gerekli samimiyeti de göstermedi" dedi.

Çin'den ABD'ye yaptırımları hafifletilmesi çağrısı

BMGK'nın yaptırımlarının sert ve benzeri görülmemiş olduğunu ifade eden Zhang, Kore Yarımadası'ndaki durumu normalleştirmek için ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları hafifletmesi ve bölgedeki askeri tatbikatları durdurması gerektiğini açıkladı. Zhang, "Önemli olan sadece koşulsuz diyaloğa hazır olmaktan bahsetmek değil, harekete geçmek. ABD'nin, Kuzey Kore'ye belirli alanlarda yaptırımları hafifletmek, Güney Kore ile ortak askeri tatbikatları durdurmak gibi yapabileceği birçok şey var" ifadelerini kullanarak, "Kore yarımadası sorunu için ilkeli bir çözüm, eski yaptırımlar ve artan baskı yaklaşımının terk edilmesini gerekiyor" dedi.

"Herkes, Pyongyang'ın koşulsuz olarak silahsızlanmasını beklemenin gereksiz olduğunu anlamıştır"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Anna Evstigneeva ise yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore sorununu ciddiyetle ele alan herkes, uzun süredir Pyongyang'ın bir yaptırım sarmalı tehdidi altında koşulsuz olarak silahsızlanmasını beklemenin gereksiz olduğunu anlamıştır" dedi. Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Kim Song ise, Kuzey Kore'nin düzenli olarak füze denemeleri yaptığını ve meşru müdafaa hakkını kullandığını ifade etti.

"Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye üstü kapalı bir şekilde onaylayarak, BM kararını veto ettiler"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Jeffrey DeLaurentis yaptığı açıklamada, "Bu fırlatmaların her biri, oybirliğiyle kabul edilen birden fazla Güvenlik Konseyi kararını ihlal etti. Bu provokasyonlara yanıt olarak Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye üstü kapalı bir şekilde onaylayarak, BM kararını veto ettiler" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların arttırılması önerisini içeren BMGK karar tasarısını veto etmişti. Vetodan bu yana, Kuzey Kore geçtiğimiz pazar günü, Japon Denizi'ne doğru 8 kısa menzilli balistik füze fırlatmıştı.

BMGK, 2006'dan bu yanan ilk kez Kuzey Kore konusunda ikiye bölündü

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore konusunda 2006'dan bu yana ilk kez Çin ve Rusya'nın veto kararıyla ikiye bölündü. BMGK'deki bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun oy vermesi ve ayrıca daimi üyelerden olan ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin karara veto kullanmaması gerekiyor. - NEW YORK

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Rusya, Kore, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin ve Rusya, veto hakkı kullanımı nedeniyle ilk kez BM Genel kuruluna hesap verdi - Son Dakika

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