Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Şeniz Doğan\'ın gözaltına alınmasına üzüldü

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Dere, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin demokrasinin temel dayanağı olduğunu vurguladı. Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasını üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere'nin yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında; "Merkezefendi Belediye Başkanımız Sn. Şeniz Doğan'ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasını üzüntüyle öğrendim. Halkımızın sandıkta ortaya koyduğu irade, demokrasimizin en temel dayanağıdır. Hukukun üstünlüğü, adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi herkes için geçerli olmalıdır" ifadelerini kullandı.