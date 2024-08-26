Çivril'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurtuluş Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çivril'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurtuluş Yürüyüşü Düzenlendi

Çivril\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurtuluş Yürüyüşü Düzenlendi

Denizli'nin Çivril ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı haftası ve düşman işgalinden kurtuluşu, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Çivril Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen Akdağ Zafer yürüyüşüne çok sayıda doğasever ve vatandaş katıldı. Yürüyüş, 2447 metrede bulunan Atatürk Rölyefi'nin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

26.08.2024 10:14  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de Çivril ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı haftası ve düşman işgalinden kurtuluşu, düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya başladı. Düzenlenen etkinliklerde Akdağ Zafer yürüyüşünün 27'incisi yapıldı.

Çivril Kaymakamlığı öncülüğünde AKİDAK işbirliği ile düzenlenen Akdağ Zafer yürüyüşünün 27'incisi yapıldı. Zafer Bayramı ve Çivril'in Düşman İşgalinden kurtuluşunun kutlandığı yürüyüşe Kaymakam Hasan Akbulut, İlçe Emniyet Müdürü Asım Kayacı, İlçe Müftüsü Muhammed Çörekçi, kamu personeli ile birlikte çok sayıda doğasever ve vatandaş katıldı. Sığırkuyruğu yaylasından başlayan yürüyüş yaklaşık 6 saat sürdü.

Zirve yürüyüşüne katılan ve öncülük eden Kaymakam Hasan Akbulut yürüyüşün keyifli geçtiğini belirterek "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Çivril'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla Kaymakamlığımız koordinesinde gerçekleştirilen Akdağ Zafer Yürüyüşüne katıldık. Yürüyüş çok keyifli geçti. Ben ve katılımcılar için güzel bir deneyim oldu." dedi.

Yürüyüşün organizasyonunda ve tertibinde etkin rol alan AKİDAK dernek başkanı Erkan Atila'da yürüyüş ile güzel bir organizasyon ve etkinliğe imza attıklarını belirterek, "AKİDAK olarak her yıl yapmaya çalıştığımız zirve yürüyüşünü bu yıl kaymakamımız önderliğinde Zafer Bayramı ve haftası ile Çivril'in düşman İşgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde yapmak istedik. Kaymakamımız Hasan Akbulut himayelerinde Belediye başkanımız Semih Dere'nin de destekleri ile anlamlı ve güzel bir yürüyüş oldu. Zirvede bulunan Atatürk rölyefini ziyaret ederek bağımsız bir Cumhuriyet ve ülke için minnet ve şükranlarımızı sunduk" şeklinde konuştu.

Yürüyüşün zorlayıcı olmasına rağmen uyum ve sorunsuz tamamlandığını da sözlerine ekleyen Erkan Atila, "Yaklaşık 3 saat süren bir tırmanış ve inişi olan bir parkurda yürüdük. Hem tırmanmak hem de inmek zorlayıcı olsa da keyifli ve sorunsuz bir yürüyüş oldu. Katılımcılar öneri ve tavsiyelere uyarak uyumlu bir yürüyüşe imza attı. Katılan ve destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Yürüyüş öncesi katılımcılara kısa bir bilgilendirme yapılarak yürüyüş esnasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi. Kaymakam Hasan Akbulut katılımcılardan doğada dikkatli olmalarını isteyerek, "Yürüyüş esnasında hem kendimizi hemde doğayı düşünmek ona göre davranmak ve doğayı bulduğumuz gibi bırakmak zorundayız. Ülkemizde birçok noktada çıkan yangınlar ve ilçemizde Karabedirler ve Çıtak mahallelerinde çıkan yangınlar bizleri çok derinden üzdü. Vatandaşlarımızı bu konuda daha hassas olmaya davet ediyorum. Ormanlar bir ülkenin akciğeridir" dedi.

2447 metrede bulunan Atatürk Rölyefini ziyaret edildi

Akdağ İzcilik ve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AKİDAK) tarafından organize edilen yürüyüş Sığırkuyruğu yaylasından başladı. Yürüyüşün ilk etabı olan tırmanış bölümünde katılımcılar Akdağ zirvesine yaklaşık 3 saat süren bir yürüyüş yaptı. 2447 metrede bulunan Atatürk Rölyefini ziyaret eden ve Anı defterini imzalayan Kaymakam Hasan Akbulut, günün anlamı ile ilgili düşüncelerini deftere not düştü. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, Çivril, Akdağ, Spor, Kutlamalar, Etkinlikler, Doğa, Yerel Haberler, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çivril'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurtuluş Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Narin’den 6 gündür haber yok Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı Narin'den 6 gündür haber yok! Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 13:19:48. #1.13#
SON DAKİKA: Çivril'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurtuluş Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement