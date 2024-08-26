Çivril\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurtuluş Yürüyüşü Düzenlendi

Politika

Denizli'de Çivril ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı haftası ve düşman işgalinden kurtuluşu, düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya başladı. Düzenlenen etkinliklerde Akdağ Zafer yürüyüşünün 27'incisi yapıldı.

Çivril Kaymakamlığı öncülüğünde AKİDAK işbirliği ile düzenlenen Akdağ Zafer yürüyüşünün 27'incisi yapıldı. Zafer Bayramı ve Çivril'in Düşman İşgalinden kurtuluşunun kutlandığı yürüyüşe Kaymakam Hasan Akbulut, İlçe Emniyet Müdürü Asım Kayacı, İlçe Müftüsü Muhammed Çörekçi, kamu personeli ile birlikte çok sayıda doğasever ve vatandaş katıldı. Sığırkuyruğu yaylasından başlayan yürüyüş yaklaşık 6 saat sürdü.

Zirve yürüyüşüne katılan ve öncülük eden Kaymakam Hasan Akbulut yürüyüşün keyifli geçtiğini belirterek "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Çivril'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla Kaymakamlığımız koordinesinde gerçekleştirilen Akdağ Zafer Yürüyüşüne katıldık. Yürüyüş çok keyifli geçti. Ben ve katılımcılar için güzel bir deneyim oldu." dedi.

Yürüyüşün organizasyonunda ve tertibinde etkin rol alan AKİDAK dernek başkanı Erkan Atila'da yürüyüş ile güzel bir organizasyon ve etkinliğe imza attıklarını belirterek, "AKİDAK olarak her yıl yapmaya çalıştığımız zirve yürüyüşünü bu yıl kaymakamımız önderliğinde Zafer Bayramı ve haftası ile Çivril'in düşman İşgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde yapmak istedik. Kaymakamımız Hasan Akbulut himayelerinde Belediye başkanımız Semih Dere'nin de destekleri ile anlamlı ve güzel bir yürüyüş oldu. Zirvede bulunan Atatürk rölyefini ziyaret ederek bağımsız bir Cumhuriyet ve ülke için minnet ve şükranlarımızı sunduk" şeklinde konuştu.

Yürüyüşün zorlayıcı olmasına rağmen uyum ve sorunsuz tamamlandığını da sözlerine ekleyen Erkan Atila, "Yaklaşık 3 saat süren bir tırmanış ve inişi olan bir parkurda yürüdük. Hem tırmanmak hem de inmek zorlayıcı olsa da keyifli ve sorunsuz bir yürüyüş oldu. Katılımcılar öneri ve tavsiyelere uyarak uyumlu bir yürüyüşe imza attı. Katılan ve destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Yürüyüş öncesi katılımcılara kısa bir bilgilendirme yapılarak yürüyüş esnasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi. Kaymakam Hasan Akbulut katılımcılardan doğada dikkatli olmalarını isteyerek, "Yürüyüş esnasında hem kendimizi hemde doğayı düşünmek ona göre davranmak ve doğayı bulduğumuz gibi bırakmak zorundayız. Ülkemizde birçok noktada çıkan yangınlar ve ilçemizde Karabedirler ve Çıtak mahallelerinde çıkan yangınlar bizleri çok derinden üzdü. Vatandaşlarımızı bu konuda daha hassas olmaya davet ediyorum. Ormanlar bir ülkenin akciğeridir" dedi.

2447 metrede bulunan Atatürk Rölyefini ziyaret edildi

Akdağ İzcilik ve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AKİDAK) tarafından organize edilen yürüyüş Sığırkuyruğu yaylasından başladı. Yürüyüşün ilk etabı olan tırmanış bölümünde katılımcılar Akdağ zirvesine yaklaşık 3 saat süren bir yürüyüş yaptı. 2447 metrede bulunan Atatürk Rölyefini ziyaret eden ve Anı defterini imzalayan Kaymakam Hasan Akbulut, günün anlamı ile ilgili düşüncelerini deftere not düştü. - DENİZLİ