Cizre'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Cizre'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi

29.04.2022 15:51

Cizre'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi Şırnak'ın Cizre ilçesi toplanan yüzlerce vatandaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırmasını protesto etti.

Cizre'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesi toplanan yüzlerce vatandaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırmasını protesto etti.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Cizre ilçesinde kalabalık bir kitle tarafından protesto edildi. Sanat Sokağı Huzur Camisi önünde Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'e lanet yağdırıp tüm Müslüman ülkeleri Filistinlilere ve Mescid-i Aksa 'ya sahip çıkmaya davet etti.

Okunan duaların ardından toplanan kitle adına açıklama yapan vakıf gönüllüsü Abdullah Kurami, Siyonistlerin Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın hürmetini ayaklar altına almakta olduğunu, ibadet eden Müslümanlara saldırmakta olduğunu söyledi. Kurami, "Katillere dur denilmezse bugün Kudüs'ün esaret altında olması gibi, yarın İstanbul, Tahran, İslamabad, Kahire, Mekke, Medine ve diğer İslam şehirleri de benzer tabloyla karşı karşıya kalacaktır" dedi.

Siyonistler İslam ümmetinin onuruna, izzetine, namusuna, kutsallarına göz dikmiş, saldırmakta olduğunu aktaran Kurami, "Siyonist katiller ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın hürmetini ayaklar altına almakta, orada ibadet eden Müslümanlara saldırmakta, en kutsal üçüncü mabedimize necis çizmeleri ile girmektedirler. Her gün Kudüs'ten, Filistin'in diğer şehirlerinden gelen cinayet ve katliam görüntüleri ekranlara düşmekte; Siyonistler kadın çocuk, genç yaşlı dinlemeden mazlum Filistin halkını katletmektedir" şeklinde konuştu.

Cizre'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi
Cizre'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi
Cizre'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi
Cizre'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi
Cizre'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi
Cizre'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi

YORUMLAR
500
Son dakika haber: İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (4) Son dakika haber: İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (4) Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi (2) Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi (2)

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cizre'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi - Son Dakika


Son Dakika
16:45 Esenyurt'ta kamyonetiyle yangında mahsur kalanları kurtardı
16:25 Tuzla'daki patlama sonrası Belediye Başkanı Yazıcı'dan yeni açıklamalar geldi!
16:21 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Aybike Esin Tumluer gelen eleştirilere isyan etti: Karşınızdaki kişinin kim olduğunu hatırlatmak istedim
16:15 Sokakta yürürken köpek ordusunun saldırısına uğradı!
16:02 ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı! Gönderilecek mühimmatların listesi açıklandı
16:00 İçkili masada Kadir Gecesi paylaşımı yapan kişilere soruşturma kararı
15:44 Alişan, alkol masasında Kadir Gecesi paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına tepki gösterdi
15:41 İYİ Parti İl Başkanı'na canlı yayında "P...k" diye AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen kendisini böyle savundu: Dil alışkanlığı!
15:37 İBB çalışanı olarak lanse edilen Şafak D. iddiaları reddetti: Hiçbir zaman PKK'nın içinde yer almadım
15:14 Galatasaray'daki seçim iptal oldu! İki başkan adayı kameralar karşısında yeni tarihi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 16:50:18. #1.13#
SON DAKİKA: Cizre'de İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement