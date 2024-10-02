Claudia Sheinbaum, Meksika'nın İlk Kadın Devlet Başkanı Olarak Göreve Başladı - Son Dakika
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Politika

Claudia Sheinbaum, Meksika'nın İlk Kadın Devlet Başkanı Olarak Göreve Başladı

Claudia Sheinbaum, Meksika\'nın İlk Kadın Devlet Başkanı Olarak Göreve Başladı

Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olan Claudia Sheinbaum, 2 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından yemin ederek göreve başladı. Sheinbaum, kadın haklarını destekleyeceğini ve Meksika'nın uluslararası yatırım için güvenli bir yer olmaya devam edeceğini belirtti.

02.10.2024 11:42  Güncelleme: 11:52
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Meksika'da 2 Haziran'da yapılan seçimin galibi Claudia Sheinbaum, ülkenin ilk kadın devlet başkanı olarak yemin edip göreve başladı.

Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı Claudia Sheinbaum için başkent Mexico City'deki Kongre binasında yemin töreni düzenlendi. Törene çoğunluğu Latin Amerika ülkelerinden olmak üzere devlet başkanları, başbakanlar, diplomatlar ve ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden da dahil olmak üzere 100'den fazla yabancı temsilci katıldı. 2 Haziran seçimlerinde oyların yüzde 59.76'sını alan Sheinbaum, yasama sarayı San Lazaro'da yemin ederek görevine başladı.

"Kadınların zamanı geldi"

62 yaşındaki bilim insanı ve eski Mexico City Belediye Başkanı Sheinbaum yaptığı konuşmada, "Değişim zamanı geldi, kadınların zamanı geldi. Ben bir anneyim, bir büyükanneyim, bir bilim insanıyım ve inançlı bir kadınım, bugünden itibaren Meksika halkının isteğiyle devlet başkanıyım. Biz kadınlar, güzel ulusumuzun geleceğine liderlik etmek için geldik. Ben tek başıma gelmedim, hepimiz geldik" ifadelerini kullandı. Sheinbaum kadın haklarını destekleme ve Latin Amerika'nın ikinci büyük ekonomisinin uluslararası yatırım için güvenli bir yer olmaya devam etmesini sağlama sözü verdi. Sheinbaum ayrıca, selefi Andres Manuel Lopez Obrador'un desteklediği kapsamlı yargı reformunun kabul edilmesinin ardından yatırımcıların endişelerine değindi. Merkez bankasının özerk olacağını yineleyen ve yatırımcılara seslenen Sheinbaum, "Ulusal ve yabancı hissedarların yatırımlarının ülkemizde güvende olacağından emin olun" dedi. Sheinbaum, Meksika'nın mevcut üretimle uyumlu olarak günlük petrol üretimini 1.8 milyon varil seviyesinde tutmayı hedeflediğini söyledi. Eğitim ve kamu sağlık hizmetlerinin genişletilmesinden 1 milyon yeni konut inşasına, temel malların fiyatlarına tavan getirilmesinden cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılıkla mücadele için reform paketi sunulmasına kadar 100 taahhütte bulunan Sheinbaum, cezasızlığı azaltmayı ve dünyanın en yüksek kadın cinayeti oranlarına sahip ülkelerinden biri olan Meksika'da kadınları korumayı hedeflediğini vurguladı. Sheinbaum, "Rehberimiz halkın mutluluğu ve refahıdır. Size tarih yazmaya devam etme sözü veriyorum" ifadelerini kullandı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Politika Claudia Sheinbaum, Meksika'nın İlk Kadın Devlet Başkanı Olarak Göreve Başladı - Son Dakika

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