Çocuk Hareketi Kuruldu - Son Dakika
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Politika

Çocuk Hareketi Kuruldu

DEVA Partisi, çocuk sorunlarına çözüm üretmek için Çocuk Hareketi'ni kurdu ve destek çağrısı yaptı.

19.11.2024 16:47
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, kurulmasına öncülük ettiği Çocuk Hareketi'nin toplumun tüm kesimleriyle işbirliği yapacağını ve sorunlara ortak çözümler üretileceğini bildirdi.

Esen, Çocuk Hareketi'ne destek veren bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kurulan Çocuk Hareketi'nin Danışma Kurulu Toplantısı'nın TBMM'de yapıldığını aktardı.

Çocuk Hareketi'nin yasal çalışmaların da temelini atacağını dile getiren Esen, toplumun tüm kesimleriyle işbirliği yapacaklarını ve sorunlara ortak çözümler üretileceğini ifade etti.

Elif Esen, çocukların sorunlarına yönelik aşama aşama çalışmalar yapacaklarını aktararak, tüm milletvekillerine "Çocuk Hareketi'ne destek verin" çağrısını yaptı.

Milletvekillerinden destek

Toplantıya katılan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, çocukların Türkiye'yi geleceğe götüreceğini ve bu konuda yapılacaklara destek vereceklerini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen Göl, çocuk haklarının ihlal edildiğini savundu.

Çocuk konusunda siyasi partilerin ortak hareket etmesini isteyen Göl, çocukların mutlu olduğu bir gelecek hayal ettiklerini belirtti.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun da çocukların sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Bağımsız İzmir Milletvekili Ümit Özlale, çocuk konusunun siyaset üstü olduğunu vurguladı.

Çocuk Hareketi'ni önemsediklerini belirten Özlale, çocukların korunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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