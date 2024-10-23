Çocuklar İçin 1 Milyar TL Destek - Son Dakika
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Politika

Çocuklar İçin 1 Milyar TL Destek

Bakan Göktaş, çocuklar için ekim ayına 1 milyar 63 milyon TL SED ödemesi yapıldığını açıkladı.

23.10.2024 10:57
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ekim ayına yönelik toplam 1 milyar 63 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. Bu doğrultuda SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını kaydetti. Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ekim ayına yönelik toplam 1 milyar 63 milyon TL tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

Sosyal Ekonomik Destek'le ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak, çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çocuklar İçin 1 Milyar TL Destek - Son Dakika

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