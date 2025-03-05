Çocuklar İçin Güvenli Medya Adımları - Son Dakika
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Politika

Çocuklar İçin Güvenli Medya Adımları

Radyo Televizyon Üst Kurulu, çocukları korumak için eğitici yayınları ve dijital işbirliklerini teşvik ediyor.

05.03.2025 18:00
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Radyo Televizyon Üst Kurulu İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Murat Ellialtı, "Eğitici yayınların yapılması hususunda empati bir dayanışma gibi değerleri öğreten içerikleri teşvik ediyoruz. Dijital medya platformları ile işbirliği yapıyoruz. Doğrudan karşısında projeler yürütüyoruz" dedi.

Çocuklara Karşı Şiddet ve Ayrımcılık Komisyonu Başkan Cengiz Aydoğdu Başkanlığında toplandı. Radyo Televizyon Üst Kurulu İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Murat Ellialtı, kötü muamelenin fiziksel, cinsel ve duygusal istismar ile ihmal olmak üzere dört farklı boyutu olduğunu söyleyerek, "Daha çok daha sert cezalar ve fiziksel zarar verme olarak görülür. Psikolojik şiddet, hakaret, tehdit ve ilgisizliktir. Cinsel istismar rızası olmadan cinsel içerikle ilgili her türlü eylemdir. Dijital istismar ise siber zorbalık ve mahrumiyet icra edilir. Bunların sonuçlarına bakarsak uzun vadenin sonuçta madde bağımlı, suç riski ve ruhsal hastalıktır. Eğitim ve sosyal hayat bakımından bakarsak akademik başarısızlık, toplumdan uzaklaşma, fiziksel yetkililerinden bakarsak sağlık sorunları ve gelişim bozuklukları, psikolojik etkileri ise travma, güven kaygı ve korkudur. Çocukların maruz kaldığı olumsuz içerikler ise şiddet içeren içerikler bunlar daha çok video oyunları, filmler ve televizyon programlar programları gibi dijital ortamda şiddet içeren içeriklere maruz kalmasıdır. Bunun karşılığında çocukların agresif davranış ve sergileme olasılığı artmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ellialtı, yayın içerik denetimi yaptıklarını belirterek, "Gerekliğinde yaptırım uyguluyoruz. Gerekliğindeyse yayıncılara uyarıyoruz. Bir şekilde düzeltmelerini sağlıyoruz. Bunun dışında kamu spotları var. Hepinizin bildiği üzere toplumsal farkındalığı konuşturmak üzere kamu spotları ve öncelikli yayınlara üç grupla olarak ince bir onay veriyoruz ve bunların yayınlanmasını sağlıyoruz. Yine eğitici yayınların yapılması hususunda empati bir dayanışma gibi değerleri öğreten içerikleri teşvik ediyoruz. Dijital medya platformları ile işbirliği yapıyoruz. Doğrudan karşısında projeler yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gül, kurum olarak çalışmalarının temel amacının internetteki risklerden ve fırsatların en etkin şekilde faydalanmayı sağladığını kaydederek, "Bu çerçevede bilgi teknolojiye ve işin kurumu özellikle eğitim ve farkındalık çalışmalarından çıkmakta bireylerin ve özellikle çocukların çevrim içi ortamındaki güvenliğini artırmaya başlamaktadır. Bu bağlamda 2016 yılında kurulan Güvenli İnternet Merkezi'miz vasıtasıyla internetin güvenli kullanımına ilişkin bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yürütmekte toplumu internetin riskleri konusunda bilgilendirmektedir Güvenli İnternet Merkezi'miz. Üç ana birini oluşmaktadır. Birincisi bilinçlenme merkezimiz, internet yardım merkezimiz ve ihbar merkezimizdir. Bilinçlenme merkezimiz portalımızda internetin güvenliği ve etkin kullanımı hakkında eğitimler düzenlenmekte broşürler ve afişler hazırlanarak toplumun farklı kesimlerine ulaşılmaktadır. Güvenli ve OTR üzerinden online bilgiler paylaşılarak toplumun bilinçlenmesi teşvik edilmektedir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Eğitim, Sağlık, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Çocuklar İçin Güvenli Medya Adımları - Son Dakika

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