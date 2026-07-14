Çocukların Güvenliği için Yeni Politika Önerileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocukların Güvenliği için Yeni Politika Önerileri

Çocukların Güvenliği için Yeni Politika Önerileri
14.07.2026 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Komisyonu, çocukların dijital risklerini ve okul olaylarını araştırarak güvenlik politikaları geliştirecek.

AK Parti Tokat Milletvekili ve TBMM Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı riskler ile okullarda yaşanan olayların tüm yönleriyle incelendiğini belirterek, bilimsel veriler ışığında çocukların güvenliğini esas alan kapsamlı politika önerilerinin hazırlanacağını söyledi.

AK Parti Tokat Milletvekili ve TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar ile Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt başkanlığındaki komisyon, 10. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda; komisyonun bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Beyazıt, komisyonun hepimizi derinden yaralayan okul olaylarının bütün yönleriyle araştırılması, benzer olayların tekrar yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve özellikle çocukları dijital çağın risklerine karşı koruyacak politika önerilerinin oluşturulması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Beyazıt, komisyonun bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar kapsamında akademisyenler, sosyologlar, psikologlar, siber güvenlik uzmanları, konfederasyonlar, federasyonlar, dernekler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ile oyun ve bilişim alanında faaliyet gösteren kuruluşların temsilcilerinin dinlendiğini belirtti. Beyazıt toplantılarda; okullarda meydana gelen olaylar, okullarda şiddetin nedenleri, çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler, Türkiye'de ve dünyada sosyal medya kullanımı, çocuğa yönelik risklerin önlenmesi, dijital oyunlar, dijital bağımlılık, çocukların dijital güvenliği ve korunması başlıklarında kapsamlı sunumlar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Süreç bütün yönleriyle değerlendiriliyor

Komisyon çalışmalarının yalnızca toplantılarla sınırlı kalmadığını belirten Beyazıt, komisyon üyeleriyle birlikte Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da saha incelemeleri gerçekleştirdiklerini, olayların yaşandığı bölgelerde aileler, eğitimciler ve ilgili kurum temsilcileriyle bir araya gelerek süreci bütün yönleriyle değerlendirdiklerini söyledi.

Kurum ziyaretleri kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında incelemelerde bulunduklarını belirten Beyazıt, dijital riskler, siber suçlarla mücadele ve çocukların dijital güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden kapsamlı bilgi aldıklarını kaydetti. Komisyonun çalışma takviminin önümüzdeki süreçte de yoğun şekilde devam edeceğini ifade eden Beyazıt, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sosyal medya platformları, film ve dizi yapım şirketleri ile diğer ilgili paydaşları dinleyerek kapsamlı değerlendirmelerini sürdüreceklerini belirtti. Komisyon çalışmalarında elde edilen verilerin, okul olaylarının yalnızca güvenlik boyutuyla ele alınamayacağını açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Beyazıt, çocukların psikolojik gelişimi, aile yapısı, sosyal çevresi ve dijital dünyanın etkilerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Şiddeti özendiren içerikler, akran zorbalığı, siber zorbalık, dijital bağımlılık, kişisel verilerin istismarı ve algoritmaların çocuklar üzerindeki etkilerinin artık göz ardı edilemeyecek seviyeye ulaştığını belirten Beyazıt, dijital platformların yalnızca içerik sunan yapılar olmadığını, aynı zamanda kullanıcı davranışlarını şekillendiren, tercihleri etkileyen ve dikkat ekonomisini yöneten küresel sistemler haline geldiğini ifade etti. Beyazıt, "Mesele yalnızca çocuklarımızın ekran başında geçirdiği süre değildir. Asıl mesele; çocuklarımızın dikkatini, zamanını, düşünce dünyasını ve gelişimini şekillendiren algoritmik sistemlerin nasıl çalıştığını doğru analiz edebilmek ve buna yönelik etkili politikalar geliştirebilmektir" dedi.

Komisyonun temel yaklaşımının herhangi bir önyargıyla değil; bilimsel veriler, uzman görüşleri ve saha çalışmalarından elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekçi, uygulanabilir ve kalıcı çözümler üretmek olduğunu vurgulayan Beyazıt, amaçlarının çocukların güvenliğini esas alan, aileyi güçlendiren, eğitim kurumlarını destekleyen ve dijital platformlara sorumluluk yükleyen bütüncül politika önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmak olduğunu ifade etti.

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, hazırlanacak komisyon raporunun yalnızca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylara ilişkin tespitler içermeyeceğini; çocukların dijital güvenliği, okul güvenliği, siber zorbalıkla mücadele, dijital bağımlılığın önlenmesi ve dijital platformların sorumluluklarına ilişkin Türkiye'nin geleceğine yön verecek kapsamlı politika önerileri ortaya koyacağını belirterek, Komisyon çalışmalarının aynı kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çocukların Güvenliği için Yeni Politika Önerileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz
Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı
Resmi Gazete’de yayınlandı, terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu Resmi Gazete'de yayınlandı, terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu
Savaş büyüyor ABD saldırdı, İran Hürmüz’de iki tankeri hedef aldı Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı
Piyasalarda deprem Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı Piyasalarda deprem! Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan’a umut hakkı da özel statü de yok AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok
İsrail basınından dikkat çeken analiz Türkiye’nin hamlesi Tel Aviv’i endişelendirdi İsrail basınından dikkat çeken analiz! Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i endişelendirdi

22:50
Fenerbahçe’den Avusturya’da 3’te 3
Fenerbahçe'den Avusturya'da 3'te 3
22:35
Fenerbahçe, Mason Greenwood’u KAP’a bildirdi
Fenerbahçe, Mason Greenwood'u KAP'a bildirdi
22:35
MASAK raporu ortaya çıkardı: Haluk Levent’in en yakınındaki isimlerin adli sicillerinde yok yok
MASAK raporu ortaya çıkardı: Haluk Levent'in en yakınındaki isimlerin adli sicillerinde yok yok
21:56
Lucas Torreira yeni aşkıyla yakalandı
Lucas Torreira yeni aşkıyla yakalandı
21:54
Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar
Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar
21:41
Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
20:38
ABD’deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 22:55:27. #7.12#
SON DAKİKA: Çocukların Güvenliği için Yeni Politika Önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.