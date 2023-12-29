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ABD'de Maine eyaleti, Trump'ın seçime katılamayacağına karar verdi - Son Dakika
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ABD'de Maine eyaleti, Trump'ın seçime katılamayacağına karar verdi

ABD'de Maine eyaletindeki seçim kurulu, Donald Trump'ın seçime katılamayacağına dair kararını açıkladı. Karar, ABD Anayasası'nın 14. Maddesi'ne dayandırıldı ve Trump'ın Kongre saldırısıyla ilişkilendirilerek uygun bir aday olmadığı belirtildi. Bu karar, Colorado'da alınan benzer bir kararın ardından gelmiştir. Trump'ın seçim kampanyası sürecinde önemli bir engel teşkil etmektedir.

ABD\'de Maine eyaleti, Trump\'ın seçime katılamayacağına karar verdi
29.12.2023 - 15:12,  Güncelleme: 15:18
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ABD'de Maine eyaletindeki seçim kurulu, Colorado'dan sonra Donald Trump'ın seçime katılamayacağına dair kararını açıkladı. Bu karar, ABD Anayasası'nın 14. Maddesi'ne dayandırıldı ve bu maddenin ilgili fıkrası, kamu görevlilerinin devlete karşı kalkışmaya katılamayacaklarını ve devletin düşmanlarına yardım edemeyeceklerini öngörmektedir.

Seçim kurulu başkanı Shenna Bellows, 2021'deki Kongre saldırısıyla ilişkilendirerek Trump'ın uygun bir aday olmadığını belirtti. Bu karar, Colorado'da alınan benzer bir kararın ardından gelmiştir. Bu durum, Trump'ın seçim kampanyası sürecinde önemli bir engel teşkil etmektedir.

Bellows'un gerekçeli karar metninde, Trump'ın yanlış iddialarla ateşlediği taraftarlarının Kongre saldırısına yol açtığına dair savlar bulunmaktadır. Trump'ın kampanya ekibi ise Bellows'u aşırı partizan bir Biden yanlısı olarak tanımlayarak hızla yanıt verdi. Kampanya sözcüsü Steven Cheung, Bellows'u eleştirerek Maine Eyalet Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.

ABD Anayasası'nın 14. Maddesi, Amerikan İç Savaşı sonrasında yürürlüğe girmiş ve yenilen taraftaki bazı güney eyaletlerinin temsilcilerinin kamu görevlerine dönmesini engellemek için kullanılmıştır. Trump'ın bu maddenin kapsamına girmesi, Yüksek Mahkeme tarafından da değerlendirilecek bir konu olarak öne çıkmaktadır.

Daha önce New Hampshire, Minnesota ve Michigan eyaletlerinde de benzer gerekçelerle Trump'ın seçime katılmaması gerektiği savlarıyla hukuki girişimlerde bulunulmuş, ancak bu girişimler sonuçsuz kalmıştı. Başkanlık seçimleri için geri sayım başladı ve Trump'ın seçimlere katılıp katılamayacağı belirsizliğini koruyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Politika
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