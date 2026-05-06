Çömez: Gülistan'ın Hatırasına Sahip Çıkmalıyız

06.05.2026 02:19
İYİ Parti'li Çömez, Gülistan Doku soruşturmasında adalet çağrısı yaptı ve devletin yeniden ayağa kalkması gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Tunceli'deki Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin, "Bize düşen, Gülistan'ın hatırasına sahip çıkmak, 'adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun' diyebilmek ve devlet kurumlarını yeniden ayağa kaldırabilmek." dedi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya değindi.

Doku'nun genç yaşta alçakça katledildiğini, cesedinin ise gizlice gömüldüğünü iddia eden Çömez, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ise delilleri karartmaya çalıştığını öne sürdü.

Gülistan Doku olayının sadece bir örnek olduğunu söyleyen Çömez, "Kim bilir bu ülkede bilmediğimiz ne kadar 'Gülistanlar' vardı." ifadesini kullandı.

Çömez, Doku'nun arkasında pek çok işareti bıraktığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize düşen, Gülistan'ın hatırasına sahip çıkmak, 'adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun' diyebilmek ve devlet kurumlarını yeniden ayağa kaldırabilmek. İşte biz, İYİ Parti ailesi olarak başta Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu olmak üzere bütün kadrolar devleti restore etmek, yeniden ayağa kaldırmak, bu ülkede bütün toplum kesimlerini barıştırmak, ülkeyi olması gerektiği gibi yönetmek, demokrasinin kurum ve kurallarını işletmek, hukukun üstünlüğünü tesis etmek, devlet kurumlarını şeffaf ve denetlenebilir hale getirebilmek ve ülkeyi topyekun refah, güven ve huzur ülkesi haline getirebilmek için çalışıyoruz. Gayretlerimiz bundan sonra da devam edecek."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin MYK toplantısında, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Tutuksuz yargılama yoksa masada oturmamızın ne anlamı var" dediği iddiasının sorulması üzerine Çömez, partisinin başından beri sürece itiraz ettiğini anımsattı.

Çömez, Özel'in kullandığı iddia edilen ifadeye ilişkin, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, yol yakınken, iş işten geçmeden o ihanet masasından kalkın. CHP'ye samimi, iyi niyetli tavsiyem budur." dedi.

Kamuoyunda "varlık barışı"nın yeniden gündeme gelmesine ilişkin ise Çömez, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Çömez, "Bunun, Türkiye'nin ekonomik itibarı açısından da büyük bir risk oluşturacağını şimdiden söyleyeyim." dedi.

Kaynak: AA

