Çopuroğlu: "Türkiye'yi geleceğe taşımak ve milletimize daha iyi bir yaşam sunmak adına durmadan çalıştık" - Son Dakika
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Politika

Çopuroğlu: "Türkiye'yi geleceğe taşımak ve milletimize daha iyi bir yaşam sunmak adına durmadan çalıştık"

Çopuroğlu: "Türkiye\'yi geleceğe taşımak ve milletimize daha iyi bir yaşam sunmak adına durmadan çalıştık"

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2002 yılından bu yana Türkiye'yi geleceğe taşımak ve milletimize daha iyi bir yaşam sunmak adına durmadan çalıştık" dedi.

03.11.2024 11:34
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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2002 yılından bu yana Türkiye'yi geleceğe taşımak ve milletimize daha iyi bir yaşam sunmak adına durmadan çalıştık" dedi.

Çopuroğlu açıklamasında; "Bugün, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak ülkemize hizmet etme yolculuğumuzun önemli bir yıl dönümünü idrak ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2002 yılından bu yana Türkiye'yi geleceğe taşımak ve milletimize daha iyi bir yaşam sunmak adına durmadan çalıştık. Bu yolculukta attığımız her adım, yalnızca partimizin değil, Türkiye'nin yükselişine öncülük eden bir harekettir. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve kararlılığı doğrultusunda, AK Parti olarak toplumsal barışı ve ekonomik kalkınmayı esas alarak milletimizin güvenine layık olmak için çalıştık. Sağlıkta, eğitimde, adalette, enerjide ve daha birçok alanda gerçekleştirdiğimiz reformlarla ülkemizi kalkındırmanın gururunu yaşadık. Türkiye'yi her alanda güçlü kılmak, uluslararası arenada hak ettiği saygın konuma ulaştırmak için adımlar attık. Kayseri özelinde de bizler, vatandaşlarımızın hayatına dokunan projeler gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kentimizin ekonomisini güçlendirmek, altyapısını modernize etmek, eğitim ve sağlık alanlarında kaliteli hizmetleri artırmak için çaba gösterdik. Kayseri'nin her bir köşesine, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek yatırımları ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, 22 yıllık iktidar yolculuğumuzda elde ettiğimiz kazanımlar, aziz milletimizin desteği ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle mümkün olmuştur. Bu güven ve destekle, Türkiye'yi 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ulaştırmaya kararlıyız. Milletimize hizmet yolunda atacağımız adımlarda bizlere güç veren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, bu yıl dönümünün ülkemiz için daha parlak yarınlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çopuroğlu: 'Türkiye'yi geleceğe taşımak ve milletimize daha iyi bir yaşam sunmak adına durmadan çalıştık' - Son Dakika

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