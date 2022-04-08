Çorlu'da yüzlerce belediye işçisi grev için toplandı - Son Dakika
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Çorlu'da yüzlerce belediye işçisi grev için toplandı

08.04.2022 17:45

Çorlu'da yüzlerce belediye işçisi grev için toplandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belediye önünde toplanan yaklaşık 500 civarında belediye işçisi, aldıkları maaşı yetersiz bulduklarını gerekçe göstererek, belediye binasına grev kararı astı.

Çorlu'da yüzlerce belediye işçisi grev için toplandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belediye önünde toplanan yaklaşık 500 civarında belediye işçisi, aldıkları maaşı yetersiz bulduklarını gerekçe göstererek, belediye binasına grev kararı astı.

Çorlu Belediyesi ile Belediye-İş arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine belediye binasına grev kararı asıldı. Belediye önünde toplanan yaklaşık 500 civarında belediye işçisi, aldıkları ücretle geçinemediklerini ve maaşlarına zam yapılmasını istedi.

Belediye İş Sendikası Genel Mali Sekreter Bayram Özkan yaptığı açıklamada belediye çalışanlarının zor işler yaptığını belirtti. Çorlu Belediyesi çalışanlarına karşı konuşan Bayram Özkan, "Bizler zor şartlarda çalışıyoruz, insanlarının burnunu tutarak attığı çöpleri bizler temizliyoruz, doğumdan ölüme kadar bizler işleri yürütüyoruz. Belediye pisliğin içinde lağımın içinde çalışıyoruz. Bizler sadece haklarımızı istiyoruz. Belediye çalışanları sadece insanca yaşayacakları ücret istiyorlar" dedi.

Çorlu'da yüzlerce belediye işçisi grev için toplandı
Çorlu'da yüzlerce belediye işçisi grev için toplandı
Çorlu'da yüzlerce belediye işçisi grev için toplandı

YORUMLAR
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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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