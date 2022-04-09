Çorlu'da yüzlerce belediye işçisi grev için toplandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaklaşık 500 civarında belediye işçisi aldıkları maaşı yetersiz bulduklarını gerekçe göstererek Belediye binasına grev kararı astı.

Çorlu Belediyesi ile Belediye-İş arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine belediye binasına grev kararı asıldı. Belediye önünde toplanan yaklaşık 500 civarında belediye işçisi, aldıkları ücretle geçinemediklerini ve maaşlarına zam yapılmasını istedi. Belediye İş Sendikası Genel Mali Sekreter Bayram Özkan yaptığı açıklamada belediye çalışanlarının zor işler yaptığını belirtti. Çorlu Belediyesi çalışanlarına karşı konuşan Bayram Özkan, "Bizler zor şartlarda çalışıyoruz, insanlarının burnunu tutarak attığı çöpleri bizler temizliyoruz, doğumdan ölüme kadar bizler işleri yürütüyoruz. Belediye pisliğin içinde lağımın içinde çalışıyoruz. Bizler sadece haklarımızı istiyoruz. Belediye çalışanları sadece insanca yaşayacakları ücret istiyorlar" dedi. - TEKİRDAĞ