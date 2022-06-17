Çorum'a 8 milyarlık ulaşım yatırımı - Son Dakika
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Çorum'a 8 milyarlık ulaşım yatırımı

17.06.2022 18:29
Çorum'a 8 milyarlık ulaşım yatırımı

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelerek Çorum'a yapılan yatırımları değerlendirdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya gelerek Çorum'a yapılan yatırımları değerlendirdi.

Bakan Karaismailoğlu ile yapılan görüşmenin ardından milletvekilleri Ceylan ve Kaya, ortak bir basın açıklaması yaptı. Görüşmede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Çorum'da devam eden projelerinin son durumunun değerlendirildiği bildirilen Milletvekilleri açıklamasında, Çorum merkez ve ilçelerinde devam eden 8 milyarlık 12 projenin ve yeni yapılacak olan projelerin görüşüldüğü aktarıldı.

'Bölünmüş yol ağı yüzde 516 arttı'

2002 yılına kadar Çorum'da 59 kilometre bölünmüş yol olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, 2002 ile 2022 yılları arasında ise çok önemli yatırımlar yapıldığı yol ağının 303 kilometre daha eklenerek, yüzde 516 artışla toplam bölünmüş yol uzunluğunun 361 kilometreye çıkarıldığı vurgulandı. Çorum'da yıllardır konuşulan ancak yapımına AK Parti iktidarı döneminde başlanan ilçe yollarıyla ilgili de çalışmalar hakkında bilgilerin verilen açıklamada, Çorum-İskilip, Çorum-Mecitözü, Çorum-Osmancık ve İskilip-Çankırı yollarıyla Alaca-Zile-Çekerek yollarında çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Bakan Karaismailoğlu'nun da devam eden yatırımları yakından takip ettiği belirtilen Milletvekilleri, ilçe yollarında herhangi bir ödenek sıkıntısı olmadığı da dile getirildi.

'Kırkdilim Tüneli gelecek sene açılacak'

Çorum'a ulaşım konusunda tarihin en büyük bedelli yatırımı olan Kırkdilim tünelleri ile ilgili çalışmaların da hummalı bir şekilde devam ettiği ifade edilen açıklamada, Kırkdilim tünellerini üstlenen müteahhit firmanın çalışmalarına hız verdiği ve hedeflendiği gibi tünellerin 2023 yılında tamamlanarak ulaşıma açılacağı vurgulandı.

'Ortaköy-Çemilbey karayoluna bu yıl başlanacak'

Çorum'un ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan ilçelerinden biri olan Ortaköy için de önemli yatırımların yapıldığı anlatılan Milletvekilleri, Ortaköy yolunun iki aşamalı olarak yapıldığına dikkat çekilerek, "Çorum-Cemilbey arasında çalışmalar tamamlanma noktasına geldi. Ortaköy-Cemilbey arası ise ayrı bir projeyle yapılacak. Projesi tamamlandı ve ihalesi yapılarak yer teslimi gerçekleştirildi. Cemilbey-Ortaköy arası için gerekli ödenekte sağlandı ve bu yıl içerisinde inşaatına başlanacak" denildi.

'8 ilçeyi Çorum'a bağlayacak kavşağın yapımına başlandı'

Ulaştırma Bakanlığının karayolu ağı noktasında önemli projelerinden birinin de Çorum çevreyoluna yapılacak olan kavşak olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Bir yanda İskilip, Bayat, Uğurludağ, diğer tarafta Osmancık, Kargı, Laçin, Dodurga ve Oğuzlar olmak üzere 8 ilçeyi köyleriyle birlikte Çorum'a bağlayacak olan kavşağın ihalesi gerçekleştirildi. Bir süre önce de yer teslimi yapılarak çalışmalara start verildi. Çorum'un hem şehir içi trafiğine düzen getirecek, hem de ilçeler arasında ulaşımı kolaylaştıracak kavşak için 8 milyon TL ödenek gönderildi. Planlandığı gibi çalışmalar devam ediyor ve yine planlandığı gibi tamamlanacak" ifadelerine yer verildi.

Bakan Karaismailoğlu ile yapılan görüşmeden son derece memnun ayrıldıklarını aktaran milletvekilleri Ceylan ve Kaya, Bakan Karaismailoğlu'na Çorum'a gösterdiği yakın ilgi ve verdiği destekten dolayı teşekkür etti. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

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