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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Esnaf Ziyaretlerine Başladı - Son Dakika
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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Esnaf Ziyaretlerine Başladı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim çalışmalarına Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek başladı. Aşgın, esnaf temsilcileriyle buluşarak, esnafın her zaman yanında olduklarını ve esnaf dostu bir belediye başkanı olduklarını vurguladı. Aşgın, esnafın işlerini kolaylaştırmak için çaba gösterdiklerini ve pandemi sürecinde de destek verdiklerini belirtti. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime gireceklerini ve esnafın desteğini beklediklerini ifade etti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Esnaf Ziyaretlerine Başladı
23.01.2024 - 18:04,
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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Esnafımızla gönül gönüle yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim çalışmalarına Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) ziyaretiyle başladı. Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönemde de ilk ziyaretini ÇESOB'a yapan Başkan Aşgın, esnaf temsilcileriyle buluştu. Daha önce aday adayı olduğu dönemde ilk ziyaretini ÇESOB'a yaptığını hatırlatan Başkan Aşgın, "Allah'ın izniyle bu şehre 5 yıl daha hizmet edeceğiz. Bu dönemde de adaylık sürecine girdiğimizde ilk ziyaretimizi ÇESOB'a yapacağımızı söylemiştik. Rabbime hamdolsun, bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Geride kalan 5 yıllık dönemde her zaman esnafın yanında olduklarını, esnaf dostu bir belediye başkanı olduklarını anlatan Aşgın, "Esnafımız şehrimizin şah damarıdır. Bu anlamda hayatın her alanında esnafımızın katkısı vardır. Esnafımız bizim bel kemiğimizdir. Bizler de esnafımızın işlerini kolaylaştırmanın çabası içerisinde olduk. Özellikle pandemi gibi esnafı etkileyen zor günler yaşadık. Uzun süre işlerini açamayan esnafımıza belediye olarak destek verdik ve bu süreci birlikte atlattık. Geçtiğimiz yıl ise deprem felaketi yaşadık, o dönem de en çok esnafımızın ve odalarımızın desteğini aldık. Esnafımızın desteği ile yaraları birlikte sardık. 5 yıllık sürecin ardından hamdolsun çok güzel işlere birlikte imza attık. Bundan sonra da el ele gönül gönüle; samimiyetimizden taviz ermeden yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"İnşallah rekor oyla seçileceğiz"

Çorum'da Cumhur İttifakı'nın adayı olarak kendisine görev verildiğini dile getiren Başkan Aşgın, "Bize olan güvene layık olmanın gayreti içerisinde olacağız. İnşallah rekor oyla seçileceğiz. Buna yürekte inanıyorum. Allah'ın izniyle yüzde 60'ların üzerinde oy hedefliyoruz. Esnafımızın bir kez daha bizlere destek olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

ÇESOB Başkanı Recep Gür de geride kalan 5 yıllık dönemde kendilerine destek olan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti. Gür, "Bundan 5 yıl önce de başkanımızın ilk ziyaret ettiği yer Çorum Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği olmuştu. Bir kez daha seçim sürecinde ilk ziyaret ettiği yerin ÇESOB olması bizleri son derece mutlu etti. Geride kalan 5 yıl boyunca belediyemizle birlikte şehrimiz için çalışmalar yaptık. Bu süreçte bizlere verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Çıktığı bu yolda başarı diliyoruz. Önümüzdeki seçim sürecinin huzurlu ve sağlıklı, şehrimize yakışır şekilde, birlik ve berberlik içerisinde geçmesini temenni ediyoruz" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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