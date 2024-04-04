Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Mazbatasını Aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın adayı olan ve tekrar Belediye Başkanı seçilen Dr. Halil İbrahim Aşgın, mazbatasını aldı.
Cumhur İttifakı'nın adayı olan ve tekrar Belediye Başkanı seçilen Dr. Halil İbrahim Aşgın, mazbatasını aldı. İl Seçim Kurulu'ndaki törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gönülden gönüle, kalpten kalbe giden yolu bu seçimde milletin bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Bizim için önce bismillah. Bizim için önce dua. Bizim için hakkın rızası ve halkın duası. Bu anlamda Allah'a şükrediyorum. Gönlümüze şehrimizin sevgisini koydu. Yüreğimize insanımızın, hemşehrilemizin sevgisini ve muhabbetini koydu. Gönlümüze bu şehre hizmet yapmanın en güzel ibadetlerden birisinin olduğunun bilincini ve şuurunu koydu" dedi.
Çorumlulara hususi teşekkür etmek istediğini dile getiren Aşgın, "Gönülden gönüle, kalpten kalbe giden yolu bu seçimde bir kez daha gösterdi. Bu seçimler bir daha gösterdi ki sevgiden başka daha değerli bir şey yok. Bu seçimler bir kez daha gösterdi ki ahlaktan, erdemden, dürüstlükten, doğruluktan daha güzel bir şey yok. Bu seçimler bu şehirde bir kez daha gösterdi ki esas olan tevazudur. Esas olan samimiyettir. Esas olan gayrettir. Gerisi lafügüzaftır. Bu anlamda projesi olanı destekleyen şehrimize bir kez daha aşık olduk. Bir kez daha aşkımı ifade ediyorum. Durmak yok. Her güne besmele ile başlayacağız. Her güne acaba hangi gönüle dokunacağız, hangi güzellikle bu şehri buluşturacağız. Bunları düşünerek başlayacağız. İyi günde beraber olacağız, kötü günde beraber olacağız" ifadelerini kullandı.
Başkan Aşgın, İl Seçim Kurulu'ndaki töreninden sonra Hıdırlık'taki sahabe mezarlarını ziyaret edip dua etti.
Törene AK Parti Çorum milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Salih Çıplak, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, belediye ve il genel meclis üyeleri ile partililer katıldı. - ÇORUM
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