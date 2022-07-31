Başkan Aşgın'dan minik kursiyerlere özel ilgi - Son Dakika
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Başkan Aşgın'dan minik kursiyerlere özel ilgi

31.07.2022 17:43
Başkan Aşgın'dan minik kursiyerlere özel ilgi

Çorum Belediyesinin yaz Kur'an kursları, minik yürekleri Kur'an sevgisi ile dolduruyor.

Çorum Belediyesinin yaz Kur'an kursları, minik yürekleri Kur'an sevgisi ile dolduruyor. Gençlik merkezlerinin Kur'an kurslarına devam eden minikler, temel dini bilgilerden Esma-i Hüsna ve hadislere kadar pek çok konuyu öğreniyorlar.

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl da gençlik merkezleri bünyesinde açılan yaz Kur'an kurslarında yüzlerce çocuk eğitim görüyor. Kurslarda öğrencilere Kur'an-ı Kerim, namaz sureleri ve dualar, temel dini bilgiler, ibadet ve ahlak gibi konularda eğitimler veriliyor. Kur'an kursu öğrencilerine özel ilgi gösteren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İkbal Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim ve namaz surelerini okuyan öğrenciler Başkan Aşgın'dan tam not aldı.

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri'nin yaz Kur'an kurslarında Kur'an okumayı, dua ve sureleri öğrenen minikler eğitimlerin yanı sıra zaman zaman çeşitli sosyal aktivite ve gezilere de katılarak hoşça vakit geçiriyor. Çorum Belediyesi Mimar Sinan Gençlik Merkezi yaz Kur'an kursu öğrencileri de sahabe türbelerini ziyaret için Hıdırlık'a gitti. Belediye Başkanı Aşgın da burada minik öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Aşgın'ın etrafını saran öğrenciler, süre ve dualar okuyup, yaz kurslarında öğrendiklerini tekrarladı. Miniklerle sıcak diyaloglar kuran Başkan Aşgın, öğrencilerle sohbet edip dondurma ikram etti. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

gençlik, Çorum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Aşgın'dan minik kursiyerlere özel ilgi - Son Dakika

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