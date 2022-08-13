Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi seli - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi seli

13.08.2022 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi seli

Çorum'da katıldığı toplu açılış töreninin ardından AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çorum'da katıldığı toplu açılış töreninin ardından AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da katıldığı toplu açılış töreninin ardından AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti ziyaretinin dışarı çıkan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Çorum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi seli - Son Dakika

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