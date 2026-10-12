Costa ve von der Leyen, Burnham'ı 20 Kasım'da AB-İngiltere zirvesinde ağırlayacak

AB Konseyi, AB- İngiltere Zirvesi'nin 20 Kasım'da Brüksel'de yapılacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın Brexit'in yarardan çok zarar getirdiği ve AB ile daha güçlü bir bütünleşme çağrısı yaptığı bir dönemde, İkinci AB-İngiltere Zirvesi'nin 20 Kasım'da Brüksel'de düzenleneceği açıklandı.

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Başbakan Andy Burnham'ı 20 Kasım 2026'da Brüksel'de İkinci AB-İngiltere Zirvesi'nde ağırlayacak" denildi.

Zirvenin stratejik ortaklığı daha da güçlendirmek ve Avrupa'da barış ve güvenlik içinde birlikte çalışırken ortak bir tutum benimsemek için fırsat sunacağı ifade edilen açıklamada, "Liderler, 2025'te Londra'da düzenlenen ilk AB-İngiltere Zirvesi'nden bu yana ikili ilişkilerde kaydedilen ilerlemeyi değerlendirecek. Savunma ve güvenlik ortaklığı, enerji, tarım ve gıdaya ilişkin düzenlemeler, iklim, halklar arasındaki temaslar, göç ve kolluk kuvvetleri arasındaki iş birliği ele alınacak. Zirvede ikili ilişkilerde atılacak sonraki adımlar da görüşülecek" denildi.

Liderlerin küresel ve bölgesel konuları da görüşmesi ve zirve sonunda ortak bildiri yayımlanmasının öngörüldüğü de ifade edildi.

AB Konseyi Başkanı Costa da sosyal medyada konuya ilişkin bir mesaj yayımlayarak, Burnham ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Costa, "Birlikte iş birliğimizi derinleştirmeyi, dayanıklılığımızı güçlendirmeyi, ortak sorunlarla mücadele kapasitemizi artırmayı ve Avrupa ve ötesinde istikrarı desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmaya yönelik referandumu 2016 yılında gerçekleşmiş ve ülke, 2020 yılında resmen AB'den ayrılmıştı. Taraflar, 19 Mayıs 2025'te düzenlenen ilk AB-İngiltere Zirvesi'nde stratejik ortaklık üzerinde anlaşmıştı.

Burnham Rusya'yı suçlamıştı

AB'den ayrılmanın İngiltere'nin aleyhinde olduğunu savunan İngiliz lider Burnham, bugün yayımlanan bir röportajında yaptığı açıklamada Rusya'nın Brexit referandumuna müdahale ettiğini ileri sürmüştü. 2016'daki referandum sırasında katılımcıların yüzde 52'si AB'den ayrılma yönünde oy vermişti.