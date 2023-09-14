Cübbeli Ahmet Hoca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda yaşadığı tartışmayı anlattı

Önceki gün CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Cübbeli Ahmet, aylar önce imam hatip liseleriyle ilgili söyledikleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda yaşadığı diyaloğu anlattı.

"DÜZ LİSEYE GÖNDERİN DAHA AZ HASARLI ÇIKARLAR"

Cübbeli Ahmet, geçtiğimiz aylarda imam hatip okullarıyla ilgili "Çocuklarınızı imam hatip, ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin. Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim" ifadelerini kullanmıştı. Çok konuşulan bu sözlerin ardından geçtiğimiz gece bir programa katılan Cübbeli, bu konu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda yaptıkları tartışmayı anlattı.

"ÇOK SİNİRLİ' DEDİLER"

Cübbeli Ahmet, "Cumhurbaşkanımız imam hatip konusunda aradı beni. Dediler 'Çok sinirli'. 'Olsun ben de sinirliyim' dedim. Çok açık konuşamam ama 15 dakika konuştuk. Kendisi 'Böyle konuşursan 1 milyon 300 bin imam hatipli var bunlar seni sevmez' dedi. Ben de 'Sevmesinler' dedim. Ben kimse tarafından sevilmek beğenilmek için konuşmuyorum." dedi.

"NASIL BÖYLE KONUŞURSUN?"

Anlatmaya devam eden Cübbeli son olarak şunları söyledi: "İfadem aşırıya kaçmış olabilir ama FETÖ işinde de 2009'da 'Bunlar dini batıracak' derken 'Fitne çıkarıyorsun Ahmet efendi' dediler. Sonra haklı çıktığım gibi burada da bir ön alınsın demek istedim. 'Ahmet Hakan gibi imam hatiplinin programında nasıl böyle konuşuyorsun sen?' dedi. 'Ben doğru bildiğimi herkesin programında konuşurum' dedim"