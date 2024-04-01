Cübbeli Ahmet Hoca\'dan yerel seçim değerlendirmesi

Yerel seçim öncesi Cumhur İttifakı'na oy istemesiyle tartışma yaratan, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yerel seçimin CHP'nin zaferiyle sonuçlanması sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Ünlü, "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." ifadelerini kullandı.
Ünlü, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Nitekim her seçimde Cumhur İttifâkı'na açık destek yayınlayan İsmailağa'nın bu seçimde hiçbir resmî sitesinde seçimi ve Cumhur İttifâkı'nın ismini geçirmemesi, Tayyip Bey Hasan Efendi'yi ziyaret ettiğinde ilk paylaşımlarda Murat Kurum Beyefendi'nin fotoğrafını paylaşmamaları ancak 40 dakika sonra paylaşsalar da haberlere ilk fotoğrafın yansıması nedeniyle ziyaretin genel bir ziyaret ve duâ çerçevesinde anlaşılması ve fıkıh heyetlerinin insanları uyandırması gereken en mühim konuda: 'Cumhur İttifâkı'nı kaybettirip DEM iltisaklı grupları kazandırmanın caiz olmadığı' hususunda milleti uyarmaması, bâhusus Saadet ve Yeniden Refah Partisi gibi partilerin bu seçimde özellikle İstanbul bazında çok büyük rol oynayacakları göz önünde bulundurularak bu hususta: 'Ehveni şer de olsa hâlis şerre karşı onu desteklemek vaciptir, dolayısıyla İstanbul gibi yerlerde Cumhur İttifâkı'ndan başkasına rey verip mahzâ şerri kazandırmak câiz değildir.' fetvasını yayınlamaması bizi bu duruma getirmiştir.
Nitekim bizim İstanbul hakkındaki uyarılarımız netice vermiş ve YRP'lilerin birçoğu İstanbul'da bu hatâya düşmemiştir. Seçim öncesi anketler YRP'yi İstanbul'da 5'e yakın göstermişse de şu anda İstanbul'daki oyları genel seçimdeki 3 puandan takrîben 1 puan düşük çıkmıştır. Oysa Türkiye geneli ortalaması şu an itibariyle 5 puandan yüksek görülmektedir.
Seçimden evvel beyan ettiğim gibi: 'Peki bu zamana kadar açık görüş beyan eden İsmailağa'nın bu seçimde sadece bir ziyaret ve duâ paylaşımıyla yetinmesi ne anlama gelmektedir, önceki yaptıklarına mânî olan nedir?' diye düşünürsek birçok şeyi vâzıh bir şekilde anlamış oluruz. Nitekim bu görüşümün doğruluğunun en büyük alâmeti FETÖ firârîsi Emre Uslu'nun: 'Seçimin ilk kaybedenleri Menzil tarîkatı ve Cübbeli' diye tweet atmasıdır. Görüldüğü üzere; burada İsmailağa demeyip Cübbeli demiştir. Çünkü İsmailağa bu seçimde hakkın yanında durma vazîfesini yerine getirmemiştir. Bunun sebebi ileriki günlerde daha net açıklanacaktır."
Son Dakika › Politika › Cübbeli Ahmet Hoca'dan yerel seçim değerlendirmesi - Son Dakika
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, sandıkların açılmasıyla birlikte milletin yanında olacaklarını ve İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Kurum, seçim sürecinde kendilerine destek verenlere teşekkür etti ve Türkiye'nin geleceği için çalışacaklarını vurguladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP il binasında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kendisine verdiği görevleri onurlu ve sorumlulukla yerine getireceğini belirtti.
AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. Başdeğirmen, seçim sonuçlarını kutlamak için Kaymakkampı Meydanı'nda toplananlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Ispartalıların AK Parti belediyeciliğini ve kendisini belediye başkanı olarak görmek isteğini belli ettiklerini dile getirdi.
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