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Cübbeli Ahmet Hoca'dan yerel seçim değerlendirmesi - Son Dakika
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Politika

Cübbeli Ahmet Hoca'dan yerel seçim değerlendirmesi

Cübbeli Ahmet Hoca\'dan yerel seçim değerlendirmesi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.

01.04.2024 02:59  Güncelleme: 03:06
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Yerel seçim öncesi Cumhur İttifakı'na oy istemesiyle tartışma yaratan, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yerel seçimin CHP'nin zaferiyle sonuçlanması sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Ünlü, "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." ifadelerini kullandı.

Ünlü, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Nitekim her seçimde Cumhur İttifâkı'na açık destek yayınlayan İsmailağa'nın bu seçimde hiçbir resmî sitesinde seçimi ve Cumhur İttifâkı'nın ismini geçirmemesi, Tayyip Bey Hasan Efendi'yi ziyaret ettiğinde ilk paylaşımlarda Murat Kurum Beyefendi'nin fotoğrafını paylaşmamaları ancak 40 dakika sonra paylaşsalar da haberlere ilk fotoğrafın yansıması nedeniyle ziyaretin genel bir ziyaret ve duâ çerçevesinde anlaşılması ve fıkıh heyetlerinin insanları uyandırması gereken en mühim konuda: 'Cumhur İttifâkı'nı kaybettirip DEM iltisaklı grupları kazandırmanın caiz olmadığı' hususunda milleti uyarmaması, bâhusus Saadet ve Yeniden Refah Partisi gibi partilerin bu seçimde özellikle İstanbul bazında çok büyük rol oynayacakları göz önünde bulundurularak bu hususta: 'Ehveni şer de olsa hâlis şerre karşı onu desteklemek vaciptir, dolayısıyla İstanbul gibi yerlerde Cumhur İttifâkı'ndan başkasına rey verip mahzâ şerri kazandırmak câiz değildir.' fetvasını yayınlamaması bizi bu duruma getirmiştir.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan yerel seçim değerlendirmesi: FETÖ'nün tezahürü olarak değerlendiriyorum

"YRP'LİLERİN BİRÇOĞU İSTANBUL'DA HATAYA DÜŞMÜŞTÜR"

Nitekim bizim İstanbul hakkındaki uyarılarımız netice vermiş ve YRP'lilerin birçoğu İstanbul'da bu hatâya düşmemiştir. Seçim öncesi anketler YRP'yi İstanbul'da 5'e yakın göstermişse de şu anda İstanbul'daki oyları genel seçimdeki 3 puandan takrîben 1 puan düşük çıkmıştır. Oysa Türkiye geneli ortalaması şu an itibariyle 5 puandan yüksek görülmektedir.

"İSMAİLAĞA'NIN BU SEÇİMDE SADECE BİR ZİYARET VE DUA PAYLAŞIMIYLA YETİNMESİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?"

Seçimden evvel beyan ettiğim gibi: 'Peki bu zamana kadar açık görüş beyan eden İsmailağa'nın bu seçimde sadece bir ziyaret ve duâ paylaşımıyla yetinmesi ne anlama gelmektedir, önceki yaptıklarına mânî olan nedir?' diye düşünürsek birçok şeyi vâzıh bir şekilde anlamış oluruz. Nitekim bu görüşümün doğruluğunun en büyük alâmeti FETÖ firârîsi Emre Uslu'nun: 'Seçimin ilk kaybedenleri Menzil tarîkatı ve Cübbeli' diye tweet atmasıdır. Görüldüğü üzere; burada İsmailağa demeyip Cübbeli demiştir. Çünkü İsmailağa bu seçimde hakkın yanında durma vazîfesini yerine getirmemiştir. Bunun sebebi ileriki günlerde daha net açıklanacaktır."

Cübbeli Ahmet Hoca'dan yerel seçim değerlendirmesi: FETÖ'nün tezahürü olarak değerlendiriyorum
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Cübbeli Ahmet Hoca'dan yerel seçim değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • oktay akar: Efendiler ve ey millet! İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti; şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyedir. Medeniyetin emrettiğini ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kâfidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 66 64 Yanıtla
  • Teoman Ökmen: Herkes kendi işini yapsın, bence cüppeli ve onun gibiler kendi işlerinde dahi saçmalamaya başladılar. Onlar için durum çok kötü. Bu millet durur, durur tokadı vurur 29 8 Yanıtla
  • Mehmet: halen konuşuyormusun sen 7 6 Yanıtla
  • Murat Kurum:
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