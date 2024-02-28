Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, siyasi partileri ve adayları ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, siyasi partileri ve adayları ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti'den yeniden belediye başkan adayı olarak gösterildi. Demirbaş, ilçedeki siyasi partilerin ilçe teşkilatlarına ve seçim bürolarına ziyaretlerde bulunarak yerel seçimin ilçeye ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti. Ziyaretlerde AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç da hazır bulundu.

28.02.2024 17:21  Güncelleme: 17:22
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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki siyasi partileri ve belediye başkan adaylarını ziyaret etti.

AK Parti'den yeniden belediye başkan adayı gösterilen Demirbaş, partilerin ilçe teşkilatlarına ve seçim bürolarına ziyaretlerde bulundu.

Yerel seçimin ilçeye ve ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Demirbaş, Çubuk'ta demokratik ve huzurlu bir seçim ortamı yaşandığını kaydetti.

Ziyaretlerde AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, siyasi partileri ve adayları ziyaret etti - Son Dakika

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