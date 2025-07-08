Cudi Dağı Sefine Bölgesi İnanç Turizminde Öne Çıkıyor

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, Cudi Dağı'nda bulunan Sefine bölgesinin sadece Müslümanlar için değil, Yahudiler ve Hristiyanlar için de kutsal bir mekan olarak kabul edildiğini, ziyaretlerin kent turizmine önem kazandırdığına dikkat çekti.

Hızla artan popülaritesiyle Cudi Dağı Sefine ziyaretleri, Şırnak'ın inanç turizminde önemli bir yer edinmesini sağlıyor. Bir zamanlar bölgedeki olaylar nedeniyle sekteye uğrayan bu kutsal topraklara yapılan ziyaretler, sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte yeniden canlanmış durumda. Binlerce kişinin akın ettiği Sefine bölgesine olan yoğun ilgi, Şırnak'taki yetkililerin ve sivil toplum kuruluşlarının büyük destekleriyle karşılanıyor.

Sefine'ye yapılan ziyaretlerin büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, "Cudi Dağı Sefine bölgesi, geçmişte ilim ve irfan sahibi alimlerin öncülüğünde, herhangi bir dini hurafe veya yanlışa yer verilmeden yapılan ibadetlerle anılan mukaddes bir mekandır. Terör olayları nedeniyle adeta tarihe karışan bu ziyaretler, bölgedeki huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesiyle birlikte son yıllarda büyük bir rağbet görmeye başladı" dedi.

Bu önemli ziyaretlerin yeniden canlanmasında birçok kişi ve kurumun katkısı bulunduğuna vurgu yapan Anmal,"Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, ziyaretler için her türlü imkanın sağlanmasına destek oldu. Şırnak Valisi Birol Ekici, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük hizmetlere öncülük etti. Belediye Başkanı Mehmet Yarka, imkanlarını seferber ederek destek sağladı. Vali Yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurumu yöneticileri, il müftülüğü öncülüğünde din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erba özel ilgi ve katılımlarıyla sürece ayrı bir önem kattı" şeklinde konuştu.

Anmal," Hz. Nuh'a mesken olan bu bölge, barış ve kardeşliğin doruğa çıktığı, ilim ve irfanla yoğrulmuş topraklarıdır. Ayrıca, geçmişin İslami tasavvuf alimlerinin öncülüğünde yapılan ibadetlerin önünün açılması ve bölgenin gelişimine katkı sağlayacak inanç turizmine odaklanılması gerekiyor" ifadelerinde bulundu. - ŞIRNAK