Culani'den Orduya Katılma Açıklaması

Politika

Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed Culani olarak bilinen Ahmed El Şaraa, muhalif silahlı grupların dağıtılarak düzenli orduya katılacağını açıkladı.

Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed Culani (Ahmed El Şaraa) Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki geçici hükümetin azınlıklara ve yabancı ülkelere tüm Suriyelileri ve devlet kurumlarını koruyacağı yönünde güvence verdi. Culani, ülkedeki muhalif silahlı grupların dağıtılacağını, savaşçıların düzenli ordu birliklerine katılacağını duyurdu. Culani, "Gruplar dağıtılacak, Savunma Bakanlığı saflarına katılmak üzere eğitilecek ve hepsi yasaya tabi olacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca çok etnikli ve çok dinli bir ülkede birliğin gerekli olduğunu vurgulayan Culani, "Suriye birlik olmalı. Sosyal adaleti garanti altına almak için devlet ve tüm inançlar arasında bir toplumsal sözleşme olmalı" ifadelerine yer verdi. - ŞAM