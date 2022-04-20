Cumhubaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhubaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır (2)

20.04.2022 14:03
Cumhubaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır (2)

'TÜRKİYE'NİN YARININI KURTARACAK ADIMLAR ATIYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın dört bir yanında üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğünü söyleyerek şöyle konuştu: "Türkiye'nin bu günündeki sıkıntıları çözmesinin ötesinde yarınını kurtaracak adımları atıyoruz.

'TÜRKİYE'NİN YARININI KURTARACAK ADIMLAR ATIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın dört bir yanında üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

" Türkiye'nin bu günündeki sıkıntıları çözmesinin ötesinde yarınını kurtaracak adımları atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle her zaman insanlarımızın gelirlerini artırmanın, huzura ulaştırmanın peşinde olduk. Ne zaman bir sıkıntı, tehdit ortaya çıksa ülkenin tüm imkanlarını, insanlarımızın lehine seferber ettik. Yakın zamanda salgın sürecinde yaptıklarımız ortadadır. Salgının sebep olduğu olumsuzluklara çarpan etkisi yapan kur dalgası ekonomimizi etkilediğinde milletimizin yanında yer aldık var gücümüzle. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere her yerde yükselen enflasyon haberlerini takip ediyoruz. Bu tablo karşısında bize düşen içinden geçtiğimiz imtihanın farkında olarak önce birlik beraberliğimize sıkı sıkıya sarılmaktır. Biz işimize bakıyoruz" dedi. 'YUVAM HESABI PEK ÇOK YENİLİĞİ BARINDIRIYOR'Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlara yönelik tasarruf hesabı ile ilgili yeni bir uygulamanın haberini duyurmak istediğini belirterek, "'YUVAM' adını verdiğimiz bu hesap kur koruması dahil içinde pek çok yeniliği barındıran bir araçtır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, mavi kart sahiplerinin yararlanacağı Yuvam hesabı döviz cinsinden yüzde 4 getir garantisi veriyor. TL olarak açılacak hesaplar için oldukça yüksek ve tatminkar gelir vadeden hesaplar vatandaşlarımızın ülkeleri ile bağlarını canlı tutmalarını sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde de yeni haberleri milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan Balıkesir bağımsız Milletvekili İsmail Ok'a kürsüde rozetini taktı.'SIĞINMACILARI KUCAKLAYAN BİR ÜLKEYİZ'Erdoğan, grup toplantısı çıkışında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Suriyeli sığınmacıların bayramda ülkelerine gitmelerinde kısıtlama yapılabileceği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Süleyman Bey'in dediği doğrudur. Biz sığınmacıları kovan değil, kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitmesiyle birlikte oraya dönüşünü sağlayacağız ve kendileri de oraya gönüllü olarak dönecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM'de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Meclis bahçesinde kurulan stantları gezdi, çocuklarla sohbet etti.


Cumhubaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır (2)
Cumhubaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır (2)
Cumhubaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır (2)
Cumhubaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır (2)
Cumhubaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır (2)
YORUMLAR
500
Türkiye Suriyeliler'i Geri Gönderecek mi? Türkiye Suriyeliler'i Geri Gönderecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle iftarda bir araya geldi: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle iftarda bir araya geldi: (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Ne zaman, Türkiye, Yuvam, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhubaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır (2) - Son Dakika


Son Dakika
13:58 İBB usulsüz İstanbulkart kullananların peşine düştü! Reklam filmi tartışmalara yol açtı: Savunan da var, kızan da!
13:53 Şenol Güneş'e teklif üstüne teklif! Yeni sezonda Arap Yarımadası'nın yolunu tutabilir
13:51 Kremlin: Barış anlaşmasının taslağını Ukrayna'ya ilettik, top Kiev'in sahasında
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli sığınmacıların dönüşü için "huzurlu ortam "vurgusu yaptı: Kendileri dönecekler
13:43 Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaşlı oluyor! Temaslar başladı
13:39 3 kez AK Parti'den aday adayı olmuştu! Eski futbolcu Tanju Çolak: Artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim
13:25 Evinizi yabancı zenginlere kiralamak isterken iki kez düşünün: Tinder avcısı kılığındaki dolandırıcılar iş başında
13:11 2 yıl önce İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı
12:59 Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı açıklaması: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak
12:58 Seçim vaktinde mi yapılacak? Galatasaray'ın itirazı cuma günü görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 14:20:19. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhubaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement