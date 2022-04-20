Cumhubaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır (2) - Son Dakika

'TÜRKİYE'NİN YARININI KURTARACAK ADIMLAR ATIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın dört bir yanında üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

Türkiye 'nin bu günündeki sıkıntıları çözmesinin ötesinde yarınını kurtaracak adımları atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle her zaman insanlarımızın gelirlerini artırmanın, huzura ulaştırmanın peşinde olduk. Ne zaman bir sıkıntı, tehdit ortaya çıksa ülkenin tüm imkanlarını, insanlarımızın lehine seferber ettik. Yakın zamanda salgın sürecinde yaptıklarımız ortadadır. Salgının sebep olduğu olumsuzluklara çarpan etkisi yapan kur dalgası ekonomimizi etkilediğinde milletimizin yanında yer aldık var gücümüzle. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere her yerde yükselen enflasyon haberlerini takip ediyoruz. Bu tablo karşısında bize düşen içinden geçtiğimiz imtihanın farkında olarak önce birlik beraberliğimize sıkı sıkıya sarılmaktır. Biz işimize bakıyoruz" dedi. 'YUVAM HESABI PEK ÇOK YENİLİĞİ BARINDIRIYOR'Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlara yönelik tasarruf hesabı ile ilgili yeni bir uygulamanın haberini duyurmak istediğini belirterek, "'YUVAM' adını verdiğimiz bu hesap kur koruması dahil içinde pek çok yeniliği barındıran bir araçtır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, mavi kart sahiplerinin yararlanacağı Yuvam hesabı döviz cinsinden yüzde 4 getir garantisi veriyor. TL olarak açılacak hesaplar için oldukça yüksek ve tatminkar gelir vadeden hesaplar vatandaşlarımızın ülkeleri ile bağlarını canlı tutmalarını sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde de yeni haberleri milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti 'ye katılan Balıkesir bağımsız Milletvekili İsmail Ok 'a kürsüde rozetini taktı.'SIĞINMACILARI KUCAKLAYAN BİR ÜLKEYİZ'Erdoğan, grup toplantısı çıkışında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun, Suriyeli sığınmacıların bayramda ülkelerine gitmelerinde kısıtlama yapılabileceği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Süleyman Bey'in dediği doğrudur. Biz sığınmacıları kovan değil, kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitmesiyle birlikte oraya dönüşünü sağlayacağız ve kendileri de oraya gönüllü olarak dönecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM'de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Meclis bahçesinde kurulan stantları gezdi, çocuklarla sohbet etti.