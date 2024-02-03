Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, 3 Ana Tema Altında 9 İlkemizi Açıkladı

Politika

Basın lasmanını gerçekleştiren Cumhur ittifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan,"3 ana tema altında 9 ilkemiz var" dedi.

Cumhur ittifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, bir otelde basın lansmanını yoğun katılımla gerçekleştirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayatının sonuna kadar bir onur vesilesi sayacağını belirten Soydan, bu görevi şahsına verdikleri için teşekkür etti.

Başkan adayı Soydan konuşmasında: "Mersin, benim doğup büyüdüğüm, eğitim aldığım, çalıştığım ve hizmetkarı olmaktan gurur duyduğum memleketim. Şehrin sorunlarını, ihtiyaçlarını, potansiyelini ve güzelliklerini çok iyi biliyorum. Bundan sonra en büyük hedefim, sizlere verdiğim sözleri tutmak ve Mersin'i hak ettiği yere taşımak olacaktır" diye konuştu.

"3 ana tema altında 9 ilkemiz var"

Proje ve hedeflerini ekonomi, tarım ve turizm başlıklı 3 ana temada özetleyen Soydan, Mersin Vizyonu ekseninde tasarladıkları 9 ilkeyi de kamuoyuyla paylaştı. Soydan, ilkelerinin 'Dijital ve Akıllı Şehir Mersin', 'Planlı ve Dirençli Şehir Mersin', 'Ayrıştıran Değil, Birleştiren Şehir Mersin', 'Yatırım ve Lojistik Şehri Mersin', 'Herkes için Herkese Göre Belediyecilik', 'Yeşili ve Mavisi ile Yaşanabilir Şehir Mersin', 'İnsana Aşık Şehir Mersin', 'Canlıların Dost Şehri Mersin' ve 'Kültür ve Sanat Şehri Mersin" şeklinde olacağını ifade etti.

Soydan ayrıca 9 Mart tarihini işaret ederek Cumhuriyetin 100. Yılında 100 proje açıklayacakları büyük proje lansmanına tüm Mersin halkını davet etti.

Rakamlara bakıldığında Mersin'in limon, portakal, greyfurt, mandalina başta olmak üzere tüm narenciye üretimlerinde ilk sıralarda yer alması gerektiğine dikkat çeken Soydan, planladıkları projelerle bu çerçevede Mersin'i üst sıralara taşıyacaklarını dile getirdi.

Son beş yılda Mersin'in geriye gittiğini aktaran Soydan, bu duruma artık dur demenin zamanının geldiğini ve Mersin'in billboard ya da sosyal medya belediyeciliğini bırakıp vizyoner çalışmalara odaklanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Mersinimiz İnanç turizmi açısından müthiş bir potansiyel"

Mersin'in sahip olduğun kültürel varlıklar ve inanç çeşitliliğinden bahseden Soydan, "Mersin'imiz UNESCO Dünya Kültür Varlıkları Geçici Listesi'nde 4 kültür varlığına sahip. Bunlar Saint Paul Kuyusu ve Kilisesi, Alahan Manastırı, Mamure Kalesi ve Kızkalesi. İnanç turizmi açısından müthiş bir potansiyel bu"diyerek şehrin turizm hedeflerini dünya standartlarına taşıyacaklarını vurguladı.

9 ilkesini tek tek açıklayan Cumhur ittifakı adayı Soydan, bu yolda herkesin desteğine ve duasına ihtiyacı olduğunu sözlerini ekledi. - MERSİN