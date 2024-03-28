Politika

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, "Samsunumuz, 17 ilçemiz kararını verdi. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı diyor" dedi.

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Tekkeköy'de vatandaşlarla buluştu. Samsun'a bir ahenk içerisinde 17 ilçenin tamamıyla el ele vererek hizmet edeceklerini belirten Doğan, "Samsunumuz kararını verdi. Cumhur İttifakı diyor" şeklinde konuştu.

Tekkeköy programında konuşan Halit Doğan, "Yerel seçimlere günler kalmışken, 31 Mart sonrası hayata geçireceğimiz projelerimizi anlatıyor, hemşehrilerimizin fikirlerini dinliyoruz. Biz 17 ilçemizin tamamında bir ahenk içerisinde hemşehrilerimize hizmet etmek için yola çıktık. İnsan odaklı projelerimizle vatandaşlarımızın her anında hep yanlarında olan bir yaklaşımla hareket ettik. Bundan sonra da aynı yaklaşımla şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Daha hızlı, daha güçlü, daha ileri Samsun sözü veriyoruz. Bunu sadece sözde kalacak bir ifade olarak söylemiyorum. Ulaşımda, kent sağlığında, turizmde, sosyal belediyecilikte örnek olacak hizmetler üretecek; şehrimiz için, hemşehrilerimiz için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bizler 31 Mart'a giden bu süreçte kendimizi hemşehrilerimize emanet ediyoruz. Birlikte el ele vererek, her alanda ileri giden, çağa ayak uyduran bir Samsun sözü veriyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN