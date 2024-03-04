Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan: Samsunumuza, 17 ilçemize ortak akılla hizmet edeceğiz

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, "Toplumumuzun her kesimi ile bir araya gelmeye, onların fikir, düşünce ve taleplerini almaya devam edeceğiz. Samsunumuza, 17 ilçemize ortak akılla hizmet edeceğiz" dedi.
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye(SBB) Başkan Adayı Halit Doğan, Vezirköprü ve Havza programlarında vatandaşlarla buluştu. Başkan Adayı Doğan, "Bizimkisi hizmet seferberliği. Biz insanı merkeze alan bir anlayışla yola çıktık. İnsanlarımız mutlu olsun, hemşehrilerimiz hizmetten en üst seviyede faydalansın istiyoruz. Mahallelerimiz kazansın, Vezirköprümüz ve Havzamız kazansın. Biz Samsun'umuzla birlikte 17 ilçemiz için çalışıyoruz. Vezirköprü tarihi ve doğal güzellikleri ile dolu dolu bir yer. Burası turizm açısından oldukça önemli. Turizm potansiyelini arttırmak öncelikli hedefimiz. Havza ve Vezirköprü arasında insanlarımızın beklediği bir yol var bunu en kısa zamanda tamamlayarak bu ihtiyacı da gidermiş olacağız. Yine Vezirköprümüzde ve Havzamızda mahallelerimizin beklentilerini dinledik, taleplerini aldık. Bizim için önemli olan hemşehrilerimizin istekleri" diye konuştu.
SBB Başkan Adayı Halit Doğan, "Vezirköprümüzün beklediği Havza-Vezirköprü yolunun müjdesini geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'ndan aldık. İnşallah en kısa zamanda bu yol tamamlanacak. Ardından Vezirköprü'müzün beklentilerini tek tek karşılayacağız. Biz, Samsunumuzun ve 17 ilçemizin istek ve beklentileri doğrultusunda projelerimizi hazırlıyor, insanlarımızın fikirlerini ön planda tutuyoruz. Bizim derdimiz, daha huzurlu, şehir imkanlarından herkesin faydalanabildiği, sosyal imkanları gelişmiş bir kent, bunu yapabilmek için 17 ilçemizde de aynı özveriyle çalışacağız. Bunu da Büyükşehir olarak insanlarımız, kurum ve kuruluşlarımız ve tüm Samsun'da sağlayacağımız ahenkle gerçekleştirebiliriz. Toplumumuzun her kesimi ile bir araya gelmeye, onların fikir, düşünce ve taleplerini almaya devam edeceğiz. Samsunumuza, 17 ilçemize ortak akılla hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan: Samsunumuza, 17 ilçemize ortak akılla hizmet edeceğiz - Son Dakika
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