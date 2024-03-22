Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Tosun, Konacık, Eskiçeşme, Yeniköy, Türkkuyusu ve Umurça mahallelerinde esnaf ziyaretleri yaptı, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Bodrum kent merkezini eski günlerdeki görkemine ve yaz kalabalığına yeniden kavuşturma sözü veren Mehmet Tosun, Bodrum Antik Limanı'nın dip temizliğinden, yaz aylarında kokusu tüm Marina bölgesini saran kanalizasyon sorunlarına kadar her konuda çözümle geldiklerini belirtti.
Tosun, "Bodrum esnafını, turizmcisini, özlediğimiz, gelir durumu ve harcama kapasitesi yüksek turizm potansiyelleriyle yeniden buluşturacağız." diyerek, turizmi baltalayan su, altyapı ve yol gibi sorunları derhal çözeceklerini ifade etti.
Her 1 Nisan'da kenti tertemiz, yapıp turizmcilere, esnafa teslim edeceklerini kaydeden Tosun, şöyle konuştu:
"Çünkü belediyecilik böyle yapılır. Antik Tiyatro'nun önünden geçen karayolunu altında arkeolojik kalıntı olmaması durumunda yer altına alacağız arkeolojik kalıntıların tespit edilmesi durumunda ise arka kısmından, Antik Tiyatroya zarar vermeyecek şeklide tünel geçişli bir alternatif yol projesi hazırlayarak, kara yolları ile birlikte yapımını gerçekleştireceğiz. Antik Tiyatro'nun önündeki mevcut yolun bulunduğu bölgeyi meydan ve seyir terası olarak düzenleyerek, Antik Tiyatro ile Bodrum şehir merkezini buluşturacağız. Burası turistlerin yaya olarak gezebileceği, oradan da yine yürüyerek merkeze inebileceği, tarihine ve mazisine yakışır bir alan olacak."
Tosun, esnaf gezisinin ardından Eskiçeşme Mahallesi Muhtarı Gözde Sinop, Türkkuyusu Muhtarı Bahattin Aşkın ve Umurca Muhtarı Zeynep Finikelioğlu'nu da ziyaret etti.
Tosun daha sonra Bodrumlu Ethem Demiröz'ü de evinde ziyaret ederek duayen turizmcinin "Hatıralar" adlı kitabını imzalattı.
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Ayvalık Belediye Başkan adayı Mesut Ergin, Ayvalık köylerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Ergin, köylerde ekonomik krizden etkilenen yurttaşların dur demesi gerektiğini vurgulayarak, tarımın desteklenmesi gerektiğini söyledi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un mal varlığına ilişkin "Ankara’daki dairelerini, Antalya’daki dairelerini, şirketlerini, dükkanlarını hesapladım, 1 milyar dolar yapıyor. Sabancı ailesinin, Koç ailesinin yaklaşık olarak sekizde biri. Kardeşim sen nereden buldun bu parayı? Ben Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum, AKP’yi tarif eden bir adayı Başkent’e koymuş" dedi.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kampüs Kafe'de üniversite öğrencileri ile buluşup iftar yaptı. Gençlerin sorunlarını dinleyen Akay, çözüm önerilerini sıraladı, yapacakları hizmetleri anlattı.
Çubuk Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, 5 yıl boyunca yaptığı çalışmaları anlatıp yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri tanıttı. Demirbaş, ilçenin değerlerine sahip çıkarak vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanarak 17 ana proje belirlediklerini ve bazı projelerini Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile iş birliği yapacaklarını belirtti. Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da katılarak desteklerini dile getirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Yeniköy Mahallesi'ndeki Takva Camii'nde teravih namazını kıldı, namaz sonrası vatandaşla kucaklaştı.
Edirne'de yapılan operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK şüphelileri yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?