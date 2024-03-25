Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun: Hizmet ve projeler kazanacak

Politika

Seçim çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'da bu kez hizmet ve projelerin kazanacağını söyleyerek "Proje üretimi ve hayata geçirilmesi konusunda bizimle yarışmayanlar, Atatürkümüzün arkasına saklanarak vatandaşlarımızı yanıltma, sözde algı yönetme çabasına girdi" dedi.

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Tosun, seçim çalışmaları kapsamında Bodrum'un her mahallesinde esnaf ve vatandaşlar ziyaretlerini sürdürürken, akşam saatlerinde ise iftar programlarına katılarak hemşehrileriyle buluşuyor.

Konacık'taki iftar programında vatandaşlarla sohbet eden Mehmet Tosun, "Biz hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konacık'tan başladık, şimdi Bodrum için çalışacağız. Sizler çok iyi biliyorsunuz ki Mehmet Tosun varsa, hizmet de vardır. Bodrum'da değişim Mehmet Tosun ve ekibiyle gerçekleşecek. Biz çalışacağız, siz mutlu bir şekilde yaşayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bodrum can çekişiyor. Bu seçim, tünelden önceki son çıkış. Bodrum'un çözülecek sorunları var. Bodrum'un dedikodu ile kısır çekişmelerle kaybedecek zamanı yok. Zaten 10 yılımızı kaybettik. Belediye hizmetler yetersiz, belediye borç batağında. Bütçe 1.2 milyar TL, borç 3.5 milyar TL. Hizmet var mı? O da yok. Borç varsa hizmet olması lazım. Onun için diyoruz ki 31 Mart Bodrum'un geleceğinin oylanacağı seçim. Belediyecilik ciddi iştir. Tecrübe ister, birikim ister, donanım ister. Merkezi hükümetin desteğini ister. Doğru işler yapmayı gerektirir, sorumluluk gerektirir. Su, altyapı, ulaşım ve temizlik gibi temel hizmetlere sağlıklı bir şekilde sahip olmak insan hayatının en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Bodrumlular olarak bu temel haklara ulaşma ve hizmet alma konusunda çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Her geçen gün daha da içinden çıkılmaz hale gelen bu sorunların, vatandaşlarımızın isteği ve devletin desteği olmadan geçici yöntemlerle çözülmesinin mümkün olmadığını açıkça görüyoruz. Çocuklarımıza sorunları kalıcı olarak çözülmüş, modern bir dünya kenti bırakmakla yükümlüyüz. Kişiler ve siyasi makamlar geçicidir. Kalıcı olan millet ve memleket için yapılan hizmetler ve eserlerdir. Bodrum'u, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak, daha özgür, daha çağdaş, daha modern bir dünya kenti Bodrum için tüm halkımızı hep birlikte iş başına davet ediyorum." - MUĞLA