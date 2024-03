Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş: Nilüfer\'deki Hizmetler Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapıldı

Politika

Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, son 20 yılda Nilüfer'deki hizmetlerin büyük oranda Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla yaptığını belirterek, "Nilüfer'de son dönem planlaması, ana arterdeki gördüğünüz kaldırım, asfalt, tretuvar, ağaçlandırma işlemlerinin tamamını Büyükşehir Belediyesi yaptı. Nilüfer siteler şeklinde büyüyen bir yer ama planlama o kadar kötü ki 20 bin nüfuslu 23 Nisan Mahallesi'nde bir tane okul alanı planlanmamış" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 20 yıl Nilüfer'de başkanlık yapan rakibi Mustafa Bozbey'i eleştirdi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Alinur Aktaş, "Yeni binalar yapılırken, diğer taraftan taşıma yapıyoruz. Tabi bu vesile ile yolu, eğitim alanını, yeşil alanı daha iyi planlıyoruz. Merkezde 3 tane ilçemiz var. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer. Nilüfer daha sonradan belediye olan bir ilçe. Benim rakibim de 20 yıl belediye başkanlığı yaptı. 1999-2019 yılı arasında. Bakın Nilüfer'de son dönem planlaması, ana arterlerde gördüğünüz kaldırım, asfalt, tretuvar, ağacı vs. her şeyi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Siteler şeklinde büyüyen bir yer ama planlama o kadar kötü ki, 23 Nisan Mahallesi 20 bin nüfuslu bir yer. Bir tane okul alanı planlamamış. Biz kentsel dönüşüm yaparken aynı zamanda eğitim alanı, sağlık alanı, yeşil alanlar, sosyal alanlar, yeni yollar ve otoparklar ortaya çıkartıyoruz. Siz en kolay araziyi bu alanda işlediniz. Ama şehrin doğusu Yıldırım, Osmangazi gibi ilçelerimiz 1950-60 yıllarda göçlerle büyümüş. Bu ilçelerimizde vatandaşları rahatlamamız için dönüşüm yapmamız lazım. Şimdi gidiyorsunuz oradaki insanlara biz dönüşüm yapacağız diyorsunuz. Bizim yaptığımız dönüşümü de şikayet ediyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi ? Biz sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Yüksek enflasyona bağlı olarak, bir miktar insanların farklı alanlarda desteklenmesiyle alakalı durumlar karşımıza çıktı. Bu noktada meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine destek sağladık. 10 bin öğrenciye burs sağlıyoruz. Emekli vatandaşlarımızla ilgili veya sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımıza karşı, şehirde kullanılan bakkallar dahil, bakkal çekleri, ramazan çeklerimiz yine kırtasiye destek çeklerimiz, giyim destek çeklerimiz ve bir de emeklilere yönelik bin 500 Liralık destek sağladık. Bunların 500 milyon liralık protokolünü gerçekleştirdik. Ramazan dağıtımlarına başladık. Bursa'da ulaşım bizim öncelikli konumuz. Yeşil her yere yakışır ama Bursa'ya çok daha yakışır. Vasıflı yeşil alan katacağız. 3.2 milyon metrekare yeşil alan yaptık. Bugün 600 dönümlük Yıldırım'da Kent parkı, 250 dönümlük Vakıf parkı, 270 dönüm Gökdere Millet Bahçesi ortaya çıktı. Yeni dönemde daha fazlasını yapacağız" diye konuştu.

Başkan Aktaş, seçime giderken oy vermeyi düşünen seçmenlere iki başkan adayının lansman toplantısını da izlemesini tavsiye ederek, "Kim gerçekçi ve reel projelere sahip vatandaşımız görüyor. Biz Ankara'da bir çok konuda mutabakat yaparak yeni dönemde büyük projelere kendi imkanlarımız ve bakanlıkların desteğiyle imza atacağız" şeklinde konuştu. - BURSA