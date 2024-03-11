Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş: Nilüfer\'deki Hizmetler Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapıldı

Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, son 20 yılda Nilüfer'deki hizmetlerin büyük oranda Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla yaptığını belirterek, "Nilüfer'de son dönem planlaması, ana arterdeki gördüğünüz kaldırım, asfalt, tretuvar, ağaçlandırma işlemlerinin tamamını Büyükşehir Belediyesi yaptı. Nilüfer siteler şeklinde büyüyen bir yer ama planlama o kadar kötü ki 20 bin nüfuslu 23 Nisan Mahallesi'nde bir tane okul alanı planlanmamış" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 20 yıl Nilüfer'de başkanlık yapan rakibi Mustafa Bozbey'i eleştirdi.
Seçim çalışmalarını sürdüren Alinur Aktaş, "Yeni binalar yapılırken, diğer taraftan taşıma yapıyoruz. Tabi bu vesile ile yolu, eğitim alanını, yeşil alanı daha iyi planlıyoruz. Merkezde 3 tane ilçemiz var. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer. Nilüfer daha sonradan belediye olan bir ilçe. Benim rakibim de 20 yıl belediye başkanlığı yaptı. 1999-2019 yılı arasında. Bakın Nilüfer'de son dönem planlaması, ana arterlerde gördüğünüz kaldırım, asfalt, tretuvar, ağacı vs. her şeyi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Siteler şeklinde büyüyen bir yer ama planlama o kadar kötü ki, 23 Nisan Mahallesi 20 bin nüfuslu bir yer. Bir tane okul alanı planlamamış. Biz kentsel dönüşüm yaparken aynı zamanda eğitim alanı, sağlık alanı, yeşil alanlar, sosyal alanlar, yeni yollar ve otoparklar ortaya çıkartıyoruz. Siz en kolay araziyi bu alanda işlediniz. Ama şehrin doğusu Yıldırım, Osmangazi gibi ilçelerimiz 1950-60 yıllarda göçlerle büyümüş. Bu ilçelerimizde vatandaşları rahatlamamız için dönüşüm yapmamız lazım. Şimdi gidiyorsunuz oradaki insanlara biz dönüşüm yapacağız diyorsunuz. Bizim yaptığımız dönüşümü de şikayet ediyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi ? Biz sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Yüksek enflasyona bağlı olarak, bir miktar insanların farklı alanlarda desteklenmesiyle alakalı durumlar karşımıza çıktı. Bu noktada meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine destek sağladık. 10 bin öğrenciye burs sağlıyoruz. Emekli vatandaşlarımızla ilgili veya sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımıza karşı, şehirde kullanılan bakkallar dahil, bakkal çekleri, ramazan çeklerimiz yine kırtasiye destek çeklerimiz, giyim destek çeklerimiz ve bir de emeklilere yönelik bin 500 Liralık destek sağladık. Bunların 500 milyon liralık protokolünü gerçekleştirdik. Ramazan dağıtımlarına başladık. Bursa'da ulaşım bizim öncelikli konumuz. Yeşil her yere yakışır ama Bursa'ya çok daha yakışır. Vasıflı yeşil alan katacağız. 3.2 milyon metrekare yeşil alan yaptık. Bugün 600 dönümlük Yıldırım'da Kent parkı, 250 dönümlük Vakıf parkı, 270 dönüm Gökdere Millet Bahçesi ortaya çıktı. Yeni dönemde daha fazlasını yapacağız" diye konuştu.
Başkan Aktaş, seçime giderken oy vermeyi düşünen seçmenlere iki başkan adayının lansman toplantısını da izlemesini tavsiye ederek, "Kim gerçekçi ve reel projelere sahip vatandaşımız görüyor. Biz Ankara'da bir çok konuda mutabakat yaparak yeni dönemde büyük projelere kendi imkanlarımız ve bakanlıkların desteğiyle imza atacağız" şeklinde konuştu. - BURSA
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş: Nilüfer'deki Hizmetler Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapıldı - Son Dakika
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, seçim çalışmaları kapsamında Elmalık Mahallesi sakinleriyle görüşerek projelerini anlattı ve talep ve önerilerini dinledi. Say, Elmalık Mahallesi'ne yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, bölgenin yeni bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Ayrıca, hastane, spor salonu ve diş hastanesi gibi birçok önemli projenin tamamlanmak üzere olduğunu ve istihdama yönelik projelerin de bulunduğunu ifade etti.
Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede 10 büyük mahallede sadece kadınlara özgü spor merkezleri ve lokaller kuracaklarının müjdesini verdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ramazanın ilk teravih namazını Kestel ilçesindeki Çınar Cami'nde kılıp, ardından vatandaşlar sohbet etti. Başkan Aktaş, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.
Kütahya'nın Hamidiye Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karataş'ın cenaze merasimi düzenlendi. Vali Musa Işın ve Belediye Başkanı Alim Işık, merhumun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti. Karataş'ın naaşı Ahi Erbasan Mezarlığında defnedildi.
Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, 31 Mart yerel seçim öncesi saha çalışmalarını ve mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Sümer, projelerini paylaşarak mahallelilerin taleplerini dinliyor.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişini öpen 81 yaşındaki İsmi Bulduk'un kanepe talebi, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek tarafından yerine getirildi. İlmek, Bulduk'un isteğini kısa sürede yerine getirerek kanepe evine yerleştirdi. Bulduk, Cumhurbaşkanı ve başkan için teşekkür ederek dua etti.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 103. yıldönümünü kutladı. Ekici, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin inancının, yenilmez azminin ve vicdanın ortak sesi olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anma mesajı verdi.
Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Bağlarbaşı Mahallesi'nde üçüncü seçim irtibat merkezini açtı. Açılışa partililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Hafik ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Karasu, CHP İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Hafik ilçesinin son dönemlerde güç kaybettiğini savunan Karasu, hükümetin politikalarını eleştirerek Hafik'in kaderine terk edildiğini söyledi. Karasu, esnaf ziyaretinde ise yerel seçimlerde partisine destek istedi.
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Doğu Ekspresi bilet fiyatlarının yüksekliğine ilişkin olarak açıklama yaptı. Alp, bilet fiyatlarının ulaşılabilir bir düzeye getirilmesini ve Karaurgan için biletlerin tren içerisinden satın alınmasını talep etti.
Kırklareli İlçe Seçim Kurulu, seçim kapsamında yasak olan alanlara asılan poster ve bayrakların toplanması kararı aldı. İtiraz üzerine yapılan toplantıda, yasak yerlere asılan tüm siyasi partilere ait afiş, poster ve bayraklar kaldırıldı. Reklam malzemeleri parti görevlilerince toplandı ve yüksek yerlere asılı olanlar ise itfaiye aracı yardımıyla toplanarak parti görevlilerine teslim edildi.
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