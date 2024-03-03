Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk projelerini anlattı

Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk kentin ihyası için hazırladığı projeleri anlattı
HATAY - Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın yeniden inşası için "Hatay'da yüzler gülsün diye" sloganıyla yola çıkan Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, kentin ihyası için hazırladığı projelerini anlattı.
Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da Cumhur İttifakı tarafından üç dönem milletvekilliği görevini yürüten Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti. Aday gösterilmesinin ardından çalışmalarına başlayan Öntürk, mahalle mahalle gezerek vatandaşlara dokunmaya devam ediyor. Öntürk, Antakya ilçesindeki Merkez Salonu'nda düzenlenen "Hatay'da Yüzler Gülsün Diye" başlıklı tanıtım toplantısında projelerini anlattı. Yoğun katılımın olduğu toplantıda kentin yeniden ihyası ve inşası için önem taşıyan projeler, vatandaşlardan takdir topladı.
"Tek derdimiz Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak" sözleriyle konuşmasına başlayan Öntürk, "Yüz binlerce kardeşimiz şehir dışında. Yüz binlerce kardeşimiz diğer ilçelere ve kırsaldaki mahallelerimize gitmiş durumdalar ve bizden umut bekliyorlar, bizim için dua ediyorlar. 250 bin kardeşimiz konteyner kentlerde yaşıyor. Tek derdimiz şehrimizin bir an önce ayağa kalkması. Hükümetimizden Rabbim razı olsun, bununla ilgili çok ciddi gayret sarf ediyor ve çalışıyor. Belediye olarak da bizlerin alt yapı ve üst yapıyla ilgili hızlı bir şekilde entegre olup, şehrimizi ayağa kaldırmamız gerekiyor. En önemli konumuz şu an şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak. Biz bununla kalmayacağız. Hatay'ın yüzde 50'si kırsalda ve kırsalımızın da yaşanabilir ve ulaşılabilir olması lazım. Yol, su, alt yapı, çocuklarımızın oyun alanları, taziye evleri birçok yatırımımız olacak. Bunları da hızlı bir şekilde yaptıktan sonra ulaşımından turizme kadar yaşlılarımızla, gençlerimizle, çocuklarımızla ve kadınlarımızla ilgili her türlü konuda şehri yeniden planlayarak ayağa kaldıracağız. Bunları bir tek benimle değil, Cumhur İttifakı'yla ve bu şehrin ayağa kalkmasını isteyen her kardeşimizle başarabiliriz" dedi.
Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ise, 31 Mart'ta sandıktan Cumhur İttifakı'nın başarıyla çıkması durumunda şehirde kalkınma ve atılım hamlesi yaşanacağını belirterek, "Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehrimizi inşallah yeniden ayağa kaldıracağız; imar, ihya ve inşa edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, 31 Mart seçimlerinde inşallah büyükşehir belediyesini kazandığımızda da yerel hizmetlerde yeni bir kalkınma ve atılım hamlesi gerçekleştireceğiz. Şehrimizi sokaklarıyla, bulvarlarıyla, konutlarıyla yeniden inşa edeceğiz. Hataylı kardeşlerimiz bu kadim şehrimizde doğdukları ve mutlu oldukları sokaklarda tekrar koşup oynayana kadar, esnafımız dükkanını açıp temin edene kadar durmadan çalışmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk projelerini anlattı - Son Dakika
Yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarının seçim kampanyaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, katıldığı bir canlı yayında Ankara'ya özgü misket oyunu oynadı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra Belediyesini ziyaret ederek, ilçede devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Yılmaz, eski belediye binasının bulunduğu alanda yapılan kentsel tasarım çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise Millet Bahçesi'nin çevresinde yeterli otopark alanı bulunduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan, Fatih Fuar ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında hizmet ve projelerini paylaştı. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da Ercan'ın olağanüstü hizmetler yapacağına inandığını belirtti. Ercan, Sincan'a daha fazla hizmet vermek istediklerini söyleyerek projelerini açıkladı. Toplantıya birçok siyasi isim ve vatandaş da katıldı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, En Genç Festivali'ne katılarak gençlerle buluştu. Kurum, gençlerin geleceğe güvenle bakabileceği, yeşil ve güvenli bir İstanbul hayal ettiklerini söyledi. Ayrıca, gençlik meclisi oluşturarak gençlerle birlikte karar alacaklarını ve hayalleri gerçekleştireceklerini belirtti. Kurum, kadın hareketi ve gençlik hareketiyle büyük bir zafer kazanacaklarını ifade etti.
AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, proje tanıtım toplantısı düzenledi. Ercan, mola evleri, dijital kampüs ve spor vadisi gibi projeleri anlattı.
Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türk gastronomisi etkinliğine katılan Belçikalı siyasetçiler, Türk şefler eşliğinde mantı yaparak Türk kültürünü tanıttı. Etkinliğe, Brüksel Başkonsolosu, milletvekilleri ve AB Komisyonu yetkilileri de katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?