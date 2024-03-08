Cumhur İttifakı İncirliova'da Acarlar'a bölge hali kuracak - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı İncirliova'da Acarlar'a bölge hali kuracak

Cumhur İttifakı İncirliova\'da Acarlar\'a bölge hali kuracak

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, İncirliova ilçesinde gerçekleştirdikleri meclis üyesi aday tanıtım programında Acarlar'a bölge hali kuracaklarının sözünü verdi.

08.03.2024 08:40  Güncelleme: 08:42
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Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, İncirliova ilçesinde gerçekleştirdikleri meclis üyesi aday tanıtım programında Acarlar'a bölge hali kuracaklarının sözünü verdi.

Cumhur İttifakı İncirliova Belediye Meclis Üyeleri aday tanıtımı miting havasında yapıldı. Tanıtım programında Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve İncirliova Belediye Başkan Adayı Aytekin Kaya kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı.

31 Mart'ta İncirliovalı hemşerilerinin Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağına inandığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Savaş, "Şu tablo birliğimiz ve beraberliğimizi gösteren güzel bir tablo. 31 Mart'a kadar kapı kapı dolaşıp sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayıp yapacağımız projeleri anlatacağız. Ben her zaman Aytekin Başkanımın emrinde olacağımın sözünü buradan veriyorum. Bizim dönemimizde birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışacağız. Bizde kavga olmaz bizde hizmet olur. Karşı tarafta kavga, didişme olur. Karşı tarafta kibir var. Seçildikten sonra odasından çıkmayan ve seçimlere 6 ay kala temel atan bir başkan var. Hemşehrilerimin 31 Mart'ta gereğini yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Acarlar'ın sebze-meyve hal sorununu çözme sözü verdi"

Büyükşehrin İncirliova'ya hizmet getirmediğin iddia eden Savaş, "İncirliova'nın taleplerini biliyoruz. İlk fırsatta o güzel Acarlar'a benim bir hediyem olacak. Acarlar'a bölge halini kuracağım" diyerek Acarlar'a hal sözü verdi.

Konuşmasında Rakibi Özlem Çerçiığlu'nu ve icraatlarını leştiren Savaş, İncirliova halkının sandık başında kalbinin sesini dinleyerek oy kullanmasını istedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı İncirliova'da Acarlar'a bölge hali kuracak - Son Dakika

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